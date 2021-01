Drie wijzen uit het oosten belanden in Roden

RODEN – Afgelopen woensdag was het 6 januari. Daarmee vertelt de Ongenode Gast u niks nieuws. En dat op 6 januari Driekoningen wordt gevierd, is eveneens genoegzaam bekend. Bijzonder was ditmaal dat er daadwerkelijk drie koningen in Roden waar te nemen waren. De wijzen uit het Oosten bezochten de winnaars van de Kerstengelspeurtocht, opgezet door de Protestantse gemeente Roden-Roderwolde en ondersteund door Welzijn in Noordenveld en De Krant. En dus verzamelden zich tegen het einde van de middag een bont gezelschap op de parkeerplaats voor Op de Helte.

De Ongenode Gast valt wel vaker uit de toon en dat is hedenmiddag niet anders. Er staan grote sleeën klaar die de drie koningen zullen vervoeren. De Corsa van ondergetekende wordt dan ook schoorvoetend achter op de parkeerplaats gezet. Voor Op de Helte staan drie koningen met manden. Het duurt even voor de Ongenode Gast ze herkend. Dominees Sybrand van Dijk en Walter Meijles zijn de grootsten van het drietal. De andere is Jannie Boonstra, die voor de gelegenheid een baard heeft laten staan. Het is een olijk drietal, zo blijkt al gauw.

De rolverdeling wordt doorgenomen. Jannie speelt voor Balthasar, Walter voor Caspar en Sybrand meet zichzelf de rol van Melchior aan. Dat u het even weet. ‘Het ziet er niet uit en dat weten we ook’, lacht Jannie. Of ze de schoonheidsprijs verdienen of niet, in ieder geval is het een ludieke manier om de prijswinnaars van de engelenjacht te bezoeken.

Zoals een koning betaamt, heeft eenieder een chauffeur. Bart, Arjan en Nettie hebben zich hiervoor aangemeld. Nog voor men in de auto stapt, deelt Walter (of Caspar) een netje zilvermunten uit. ‘Steekpenningen’, lacht hij. ‘En waag het nu niet om kritisch te schrijven!’, vult Sybrand (Melchior) grappend aan. Het journaille wordt flink onder druk gezet, zoals u begrijpt. De stoet vertrekt, met de Corsa als laatste wagen. Op veilige afstand, wij kennen onze plek.

Eerst op weg naar de familie Spriensma. Er wordt rustig gereden, want de koningen zijn aan de vroege kant. Je zou zeggen dat een koning zelf mag bepalen hoe laat deze aankomt, maar sinds het Griekenland-incident van onze eigen Oranjes kan een koning zich blijkbaar minder permitteren.

Hoe dan ook, we komen aan de vroege kant aan bij de familie Spriensma. De koningen worden uit hun auto geholpen door de chauffeurs, waarmee een vorstelijke entree een feit is. De kinderen van de familie staan inmiddels al in de deurpost. ‘Wij hoorden dat hier een kinderke geboren is’, zegt Sybrand met gevoel voor theater. De drie koningen zetten het driekoningenlied in om hun komst nóg meer cachet te geven. Lisa is duidelijk onder de indruk. De dochter in huize Spriensma was de drijvende kracht achter de engelenjacht. Zij wist er liefst vierhonderd (!) te vinden. ‘Daar zijn we dan ook de hele kerstvakantie mee bezig geweest’, lacht haar moeder, die van alle engelen een kort filmpje maakte. ‘Bij driehonderd dachten we: hoeveel nog. Nou, dat bleken er dus nog honderd te zijn.’ De koningen laten lekkernijen achter voor de familie en vertrekken weer. Op naar het volgende adres.

De Ongenode Gast, die toch veel gewend is, grinnikt even bij het beeld van koningen in mantels met een mondkapje op. Ook vorsten dienen zich aan de coronamaatregelen te houden, zo blijkt eens te meer. Omdat het bonte gezelschap nog steeds aan de vroege kant is, wordt er een tussenstop ingelast op een parkeerplaats bij Camping Hullenrode. De familie Kats moet immers niet helemaal overdonderd worden door de koningen.

Als even later, tegen het vallen van het duister, de drie koningen ook daar de oprit oplopen, is de familie blij verrast. Moeder Alja vertelt dat er liefst 87 engelen zijn gespot. ‘Dat vonden we al heel wat, maar vierhonderd is natuurlijk ook bizar.’ Walter is vooral heel blij dat er zoveel engelen in Roden zijn. ‘Dat doet ons deugd.’ Alja: ‘Als we volgend jaar voor sterren gaan, zijn het er nog meer. We zijn er zoveel tegengekomen op onze zoektocht!’

Laat het een tip voor volgend jaar zijn. De drie koningen stappen weer in hun bolide, de Ongenode Gast in zijn Corsa. Om in het spoor van drie koningen te mogen hebben vertoefd, kan met recht een privilege worden genoemd. De winnaars van de kerstengelenactie mogen zich tegoed doen allerlei lekkers. Een onvergetelijke manier om aandacht aan Driekoningen te geven.

Wat: uitreiking prijzen engelenjacht

Wanneer: woensdag 6 januari

Hoe laat: 16:00 uur