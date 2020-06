Drijvende krachten van voetbalclubs maken zich op voor nieuw seizoen

REGIO – De coronacrisis legt de voetballerij, op de trainingen na, volledig plat. In aanloop naar het nieuwe seizoen ging De Krant op zoek naar de drijvende krachten van voetbalteams uit de regio. Niet de haantjes, de captains, de vedettes, maar de stille motoren van het team krijgen het woord. De komende weken lichten we telkens een aantal van die spelers uit.

Richard Meursing (foto) is de 23-jarige aanvallend ingestelde rechtsback van VV GOMOS. Er heeft wel enige teleurstelling geheerst bij hem en zijn ploeggenoten, toen bleek dat het seizoen vervroegd was afgelopen. Op het moment van de lockdown is GOMOS namelijk bezig met een prima serie. Dan is er plotseling niks meer en zie je jouw voetbalmaten niet meer. Richard heeft zich veel beziggehouden met fietsen om fit te blijven. ‘Nu zijn we weer op afstand met elkaar aan het trainen. Het geeft een goed gevoel om weer bij elkaar op het veld te zijn.’ Terugkijkend op het afgebroken seizoen ziet Meursing wel een stijgende lijn in de resultaten. ‘In het begin zijn veel wedstrijden verloren gegaan omdat we met de nieuwe trainer Martin Drent een andere speelwijze zijn gaan spelen. De groep en trainer hebben er toen voor gekozen meer compacter te spelen, zodat er minder gaten in de organisatie zijn ontstaan. Dat heeft effect gehad, want we hebben meer punten gehaald vanaf die periode.’ De rechtsback heeft een goede klik met Ivo Drenth op rechts. Hij hoopt komend seizoen dit verder uit te bouwen. Het linker rijtje behoort tot de mogelijkheden, maar Meursing durft te stellen dat de bovenste plekken ook haalbaar zijn. Meursing denkt dat, vanwege het verdwijnen van vele zondagclubs, het weekendvoetbal de toekomst heeft. Verder hoopt hij dat de competitie in september weer hervat kan worden.

De inmiddels alweer zeven jaar voor Veenhuizen spelende Gelmer Jan Haanstra heeft het abrupte stoppen met voetballen als erg saai ervaren. ‘Je gaat op voetballen om wedstrijden te spelen. De motivatie om iets te doen is niet erg groot geweest. Een beetje hardlopen en dat is het dan wel. We hebben de laatste wedstrijden voor de crisis best wel kans gehad om een periode te pakken. In het begin is het niet echt goed gegaan, maar pas later is er de kans ontstaan om een prijsje te behalen. Vertrekkende trainer Raymond Middel krijgt niet het afscheid zoals men zich dat voorstelt. Dat maakt het wel extra zuur.’ Veenhuizen had zichzelf als doel promotie in het vooruitzicht gesteld. Dit zal ook voor het komende seizoen gelden. Voor een club als Veenhuizen zal het een unicum zijn om te spelen in de tweede klasse. De veelvuldige opkomende rechtsback hoopt komend seizoen weer op een basisplek bij de nieuwe trainer Hendrik Timmer. Met zijn loopvermogen hoopt hij de trainer te overtuigen van zijn kwaliteiten. De eerste training met de nieuwe trainer heeft wel voor nieuw elan gezorgd. Gelmer denkt dat er geen competitie start zal zijn in september. Hij vraagt zich af of er dan überhaupt toeschouwers bij zouden kunnen zijn.

Clubman en jeugdtrainer van Onder 12-1 van Nieuw-Roden Dennis Matulessy is na de lockdown veel gaan hardlopen om fit te blijven. ‘Je kunt geen teamsport bedrijven en dan ben je aangewezen op individuele sport beoefening. Het teamgevoel is weg. Het teamsportgevoel is er niet want dat heb je als je dinsdag en donderdag met elkaar traint. Sporten met je vrienden is dan een doel en hardlopen is dan een noodzakelijk iets. We trainen op dit moment nog met de vertrekkende trainer. De nieuwe trainer komt binnenkort zijn intrede doen. Het op 1,5 meter trainen is behoorlijk wennen. Je kunt geen partij/positiespelen doen, want dan is er contact.’ Matulessy mist wel de essentie van voetballen. Als trainer van Onder 12-1 mag hij wel partijspelen en vormen doen. Dat is dan bij de senioren wel omschakelen. Matulessy hoopt dat er in september gevoetbald gaat worden, maar hij heeft grote twijfels. Hij denkt aan en tweede golf of ziet anders wedstrijden zonder publiek voor zich. Grote evenementen zijn ook voor die periode al afgelast. Het moet wel verantwoord zijn om te voetballen. Zijn broer Nick is gestopt en verder zijn Jurriaan Kampen, Desmond Strik, Wilco Drent en Femko de Vries vertrokken. Naar het zich laat uitzien zullen er geen nieuwe spelers bijkomen. Matulessy ziet een toekomst waar zaterdag en zondagvoetbal met elkaar vermengd gaat worden in de toekomst wel gebeuren. ‘Het kwaliteitsniveau is bij het zaterdagvoetbal hoger dan bij het zondagvoetbal.’

De van kinds af aan voor VV Roden spelende Stan Idema heeft het afgelopen seizoen een behoorlijk langdurige blessure gehad. Begin februari sloot hij weer bij de groep aan, maar toen is zijn plekje in het team ingenomen door een andere speler. Voorafgaand aan de corona lockdown is hij bankzitter geweest, omdat de concurrent het op dat moment prima heeft gedaan. Het team van de vertrekkend trainer Zwiers heeft stappen gemaakt na een wat aarzelend en moeizaam begin. Idema heeft zich noodgedwongen via duurloopjes proberen fit te houden. De nieuwe trainer Freddie Strating heeft via Strava de groep oefeningen en loopoefeningen aangespoord iets te doen. Door Strava, bekend Stan, is hij toch getriggerd. ‘Je wilt niet onderdoen voor de anderen.’ Maar hij blijft erbij dat voetballen leuker is dan hardlopen. Het trainen met voetbalmaten heeft hij gemist. Nu er dan weer getraind mag worden is het wel wennen aan de 1,5 meter beperking. Idema vindt 1,5 uur trainen verder te weinig. Hij wil meer om zijn ei beter kwijt te kunnen. Er zijn inmiddels gesprekken met de nieuwe trainer geweest. De robuuste verdediger, hij ziet zichzelf meer een verdedigende middenvelder, is benieuwd hoe de nieuwe trainer het gaat aanpakken. Hij wil zijn basisplek heroveren. Met de spelersgroep denkt Idema dat een middenmoot plaats wel degelijk tot de mogelijkheden gaat behoren. Stan verwacht dat er in september weer gevoetbald gaat worden. Als de lijn zich doortrekt zoals het nu gaat zal dat goedkomen.

Zevenhuizen mag het volgend seizoen gaan doen in de vierde klas. Bas Lammers ziet er naar uit. De van spits naar voorstopper omgeturnde speler van Zevenhuizen ziet het helemaal zitten. Trainer Kuiper ziet in hem een kopsterke verdediger. Lammers vindt het heel bijzonder een pandemie mee te maken. ‘Weken geen voetbal is toch wel heel apart. Je mist het enorm.’ Zevenhuizen is op het moment van stoppen koploper en het ziet er naar uit dat ze kampioen kunnen gaan worden. Bas vindt dat ze in een sneltrein hebben gezeten. De mededeling van de KNVB dat Zevenhuizen wel gaat promoveren is dan ook met veel gejuich ontvangen. ‘We hebben nu weer drie trainingen achter de rug. Het balgevoel en teamgevoel is een tijdlang niet aanwezig geweest, maar door de trainingen komt dit toch enigszins terug. Toch houd je rekening met de 1,5 meter afstand. Het partijspel en het gezamenlijk na afloop even een biertje drinken is hopelijk snel weer mogelijk.’ De 29-jarige Bas vindt het jammer dat spits Joey Hummel te kennen heeft gegeven te stoppen. Daarentegen zullen er ook weer nieuwe goalgetters opstaan. Zijn persoonlijke doel is om met de andere verdedigers het de spitsen van de tegenpartij erg moeilijk te maken en van scoren af te houden. Hij denkt dat Zevenhuizen de kwaliteiten heeft om een goede middenmoter in de vierde klas te zijn. Lammers gaat ervan uit dat als de 1,5 meter weggaat er snel weer gevoetbald gaat worden. Natuurlijk is het van belang hoe de komende maanden verlopen.