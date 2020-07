Drijvende krachten van voetbalclubs maken zich op voor nieuw seizoen

REGIO – De coronacrisis legt de voetballerij, op de trainingen na, volledig plat. In aanloop naar het nieuwe seizoen ging De Krant op zoek naar de drijvende krachten van voetbalteams uit de regio. Niet de haantjes, de captains, de vedettes, maar de stille motoren van het team krijgen het woord. De komende weken lichten we telkens een aantal van die spelers uit.

Nieuw-Roden zaterdag heeft het eerste seizoen achter de rug met het vriendenteam. Martin Schnieders, linksback van het team, laat weten dat het seizoen niet uitpakte als gehoopt. Ondanks de minder goede resultaten is het plezier er altijd geweest. Het uitgangspunt is en blijft om ‘leuk’ met elkaar te voetballen. De linksbenige verdediger hoopt dat er nog een aantal spelers zich bij zijn team willen aanmelden. Door de verplichte stopzetting van de competitie is Martin zich door middel van hardlopen en op de racefiets fit blijven houden. ‘Nu traint de groep weer en dat voelt erg fijn om weer met elkaar bezig te zijn. Je kunt veel oefeningen bedenken zonder contact. Het enige wat ontbreekt is het wedstrijdelement. Het duel om de bal’, zegt hij. De club en staf is op zoek naar spelers om van de selectie een competitief team te vormen. Dan kun je ook gaan kijken wat er in de competitie mogelijk is. Er is een nieuwe spits en een nieuwe keeper aangetrokken. Voor trainer Middel een welkome aanvulling, want het kan betekenen dat het scorend vermogen, waar het aan ontbeerde, het team de juiste impuls kan brengen. Martin vindt het lastig om vooruit te kijken. ‘Twee maanden geleden is iedereen in paniek en nu laat iedereen het allemaal weer los.’ Hij gaat er van uit dat er gevoetbald gaat worden, mits er geen tweede golf in de zomermaanden komt.

Het eerste jaar van de fusieclub Westerkwartier is het wennen geweest. Dat zegt Mourik de Vries. De van oudsher van Boerakker afkomstige 23-jarige middenvelder vindt het mooi dat het nieuwe team veel sfeer herbergt. Iedereen heeft het goed opgepakt. De eerste plek is zelfs reden tot juichen. Dat geeft ook extra spanning op, want iedereen wil van de koploper winnen. Juist in de topwedstrijden is het dan mede door de spanning misgegaan. Het is een leerproces voor velen geweest en we kunnen er komend seizoen hopelijk voordeel uit halen. In de loop van het seizoen heeft de trainer de verdedigende middenvelder meer naar een aanvallender positie op het middenveld geposteerd. Dat bevalt Mourik prima. In de periode van niet voetballen heeft hij zich door hardlopen en op de racefiets zijn rondje rijden, conditioneel fit blijven houden. Nu traint de groep twee keer per week. Het contact mag niet en dat houdt in dat er veel passen en trappen in de training te zien is. Als variatie wordt er om het wedstrijdelement er in te houden een partij voetvolley gespeeld. De Vries weet het zeker dat er in september gevoetbald gaat worden. Zijn doel voor het seizoen 20/21 is een basisplek te veroveren. Daarnaast hoopt hij zijn inzicht en handelingssnelheid te verbeteren om zich op het middenveld beter te kunnen manifesteren. Doel van de club is dat het plezier voorop staat. Een plek bij de bovenste plaatsen ziet de Vries wel zitten.

Wietse Numan (foto) van De Wilper Boys heeft zijn voetbalopleiding bij Drachtster Boys gehad. Hij speelt nu vijf seizoen voor de Wilpsters. De in Groningen woonachtige verdediger is erg in zijn nopjes als het gaat om het verloop van het afgelopen seizoen. Het is erg goed gegaan. Eén gelijkspel en een verliespartij hebben de pret van de vele overwinningen niet doen verminderen. Een teleurstellend verlies bij en op Terschelling in de laatste wedstrijd is nooit leuk, maar heeft wel een reden gehad. Te veel invallers heeft het team die dag niet goed gedaan. Het abrupte einde aan een mooi seizoen is door het team goed mee omgegaan. Numan en zijn ploeggenoten zijn er van overtuigd geweest dat ze kampioen zijn geworden. Een periode is al binnen gehaald voor de verplichte stop. Het verzoek van de KNVB om een klasse hoger te willen spelen is na rijp beraad en overleg met de spelers positief opgepakt. ‘We gaan komend seizoen derde klas spelen’, vertelt Numan met trots, is het volmondige antwoord van staf en spelers. In de maanden maart en april is Wietse vooral door te hardlopen bezig geweest zich fit te houden. Net zoals zijn spelers in De Wilp overigens. Sinds een paar weken mag er weer op 1,5 meter getraind worden. ‘Het is gewoon erg fijn elkaar weer te zien, want dat heb je toch wel gemist.’ Volgens Numan gaat De Wilper Boys met een lange voorbereiding in augustus ervoor zorgen goed beslagen in de derde klasse ten ijs komt. Er is binnen de spelersgroep nog niet duidelijk wat de doelstelling voor het seizoen gaat worden. ‘Natuurlijk moet je als club zeker voor handhaving gaan.’ De groep is ervan overtuigd zich in de Friese competitie staande te kunnen houden. Numan is de laatste jaren van middenvelder naar verdediger omgeturnd. Fel in duels, goed verdedigen, inzet en snelheid zijn wel de kwaliteiten die je Numan kunt toebedelen. De verdediger hoopt dat er in september met wedstrijden begonnen gaat worden. ‘Niemand weet eigenlijk wat er gaat gebeuren de komende periode. Het kan zo maar veranderen.’ Als het aan Numan ligt wordt er gewoon begonnen. ‘En als we dan onverhoopt moeten stoppen, dan zij het maar zo.’

Peize keert na één seizoen weer terug naar de tweede klas. Centrale verdediger Paul Splinter is, na een eerder bericht van de KNVB dat promotie niet doorgaat, best wel teleurgesteld. Maar vrij snel na dit bericht wordt Splinter prettig verrast met de mededeling dat promotie naar de tweede klas alsnog plaatsvindt. Hij speelt zijn gehele voetbalcarrière al bij VV Peize. De degradatie is geaccepteerd en de start in de derde klas is goed geweest. Voor de winterstop is er een dipje, maar na de winterstop pakt de ploeg het weer goed op. Het noodgedwongen stoppen van de competitie heeft Paul als erg zonde ervaren, maar vindt het begrijpelijk dat er gestopt is. ‘Dan sta je zomaar twee maanden stil en houd je je fit door te hardlopen en fietsen. Maar je staat het liefst op het veld. We trainden tot voor kort onder leiding van Henk Veenhof. Sinds de laatste weken van juni heeft de nieuwe trainer Elte Hofman het stokje overgenomen.’ Splinter verwacht dat begin augustus de eerste training voor het nieuwe seizoen zal starten. Hij gaat er zeker vanuit dat in september weer competitie gespeeld gaat worden. Bij de jeugd zijn de versoepelingen grotendeels doorgevoerd en zal in de beleving van Paul dit ook langzamerhand bij de senioren plaats gaan vinden. Hij staat er positief in en ziet uit naar een weerzien met de tweede klas.

Dennis Swierenga van SV Marum is best wel teleurgesteld vanwege het stoppen van de competitie. Marum heeft een goed prima plek veroverd want op de laatste speeldag staat het op de derde plaats. ‘Wie heeft dat nu kunnen denken? Niemand. We zullen het moeten accepteren.’ Met de komst van de vertrekkende trainer Mulder heeft destijds Dennis samen met broer Jordy, zich een vaste plek in het eerste elftal weten te veroveren. Samen spelen ze centraal achterin. Nu met de nieuwe trainer Pitstra hoopt hij zich weer een plek in de basis te spelen. Naast het vertrek van Melle Kuipers en Jasper Siepelinga is de komst van Kevin de Vries, Delano Dussel en Thom Degen een prima aanvulling gevonden. Voor komend seizoen denkt Dennis dat Marum rond de top van de competitie mee kan draaien. De ambitie is in ieder geval een periode te bemachtigen en dan zal promotie naar de eerste klas natuurlijk geweldig zijn. Dennis moet het in zijn spel hebben van zijn rust, slimheid en techniek. Het spel als laatste verdediger is voor hem beter dan het drukke gedoe op het middenveld. De verdediger vindt het lastig te voorspellen wanneer de competitie gaat beginnen. Hij hoopt dat het 1 september weer los kan gaan.