Drijvende krachten van voetbalclubs maken zich op voor nieuw seizoen

REGIO – De coronacrisis legt de voetballerij, op de trainingen na, volledig plat. In aanloop naar het nieuwe seizoen ging De Krant op zoek naar de drijvende krachten van voetbalteams uit de regio. Niet de haantjes, de captains, de vedettes, maar de stille motoren van het team krijgen het woord. De komende drie weken lichten we telkens een aantal van die spelers uit.

Wim van Bavel (foto) bijt het spits af. Hij speelt al sinds zijn jeugd bij Pelikaan S. Daarmee is hij de speler uit eigen dorp, die goed mee kan in het op hoog niveau spelende team uit Oostwold. Hij heeft de hele opmars van zijn cluppie meegemaakt tot aan de eerste klas. De nu 23-jarige Van Bavel zit sinds de tweede klasse bij de eerste selectie. Een kruisband blessure heeft hem enige tijd teruggeslagen, maar de laatste twee jaar speelt hij in het eerste elftal. De jeugdafdeling van Pelikaan S speelt nog niet op een dergelijk niveau, zodat jonge spelers bij de selectie kunnen aansluiten. Dorpsjongen Wim heeft een prima klik met de spelersgroep. Van Bavel baalt enorm van het feit dat de coronacrisis een streep door de competitie heeft gehaald. Hij geeft aan dat er wellicht meer in had gezeten. Sinds vijf weken traint de ploeg weer. Balgevoel, conditie en lekker veel schoten op de keeper afvuren, geeft toch ook wel weer een fijn gevoel. Het voetbal heeft de verdediger wel gemist. Wim denkt dat er in september weer gevoetbald gaat worden. Vrijuit trainen zal de eerste stap zijn, met misschien wel de verruiming naar een hogere leeftijd bij contact. Zekerheid is er natuurlijk niet, want het virus kan zo weer oplaaien. Voor het komende seizoen hoopt van Bavel op veel speelminuten in het eerste elftal. Daarnaast vindt hij dat Pelikaan S de ambitie dient te hebben om voor de bovenste drie plaatsen te gaan.

TLC coryfee Wander Hielkema is al jaren een vaste waarde bij de club uit Leek. De afgelopen periode heeft hij zich erg verveeld en dat is dan ook te merken in een gewichtstoename. De competitie is natuurlijk abrupt afgelopen. TLC zit op het moment van lockdown in een goede periode. De ploeg is lekker bezig, zoals Wander het omschrijft. Hij heeft zijn ploeggenoten erg gemist. Het ouwehoeren of lekker dollen is er niet meer van gekomen. De vertrekkende trainer Balkema heeft voor alternatieve trainingen gezorgd, maar dat is niet erg aan Wander besteed geweest. De motivatie is er tijdje niet geweest. Wel heeft hij wat hardgelopen en gefietst. Sinds kort is TLC weer bezig onder leiding van de nieuwe trainer, Henry Kramer. Er is veel variatie in de training nodig om gemotiveerd te blijven. Daar dien je als speler aan te werken en de trainer zorgt voor goede uitdaging in de oefenstof. De selectie is erg jong geworden na het vertrek van een aantal spelers. Er verandert veel in de selectie en er komen nog een aantal nieuwe spelers bij, hoopt Hielkema. Wanner er weer competitie gespeeld gaat worden, hangt volgens Wander af van komende periode. Voor TLC en Wander staat het plezier voorop. Het komende seizoen staat in het teken van handhaving. ‘Dat kunnen we met keihard werken zeker bereiken.’

Jelmer Fierstra is al een aantal jaren een stabiele factor bij ONR. Van jongs af aan is hij al lid van ONR. Als we over het plotseling stoppen van de competitie hebben door de coronacrisis, geeft hij aan dat hij die periode erg vervelend heeft ervaren. Hij is er zelfs lui van geworden. Op het moment van stoppen van de competitie heeft ONR de wind behoorlijk in de zeilen. Een periodekampioenschap ligt op dat moment zeker op de loer. Fierstra vindt het raar om op deze manier te trainen. Veel passen en trappen en veel afronden is leuk, maar een partij is een groot gemis. Het samen trainen met de spelersgroep doet hem wel goed. 2 juni is de groep met de nieuwe trainer Erik Kloosterman begonnen. Jelmer heeft in de loop der jaren van verdediger naar middenvelder en vice versa zijn plek in het team gehad. De laatste periode is hij als verdedigende middenvelder het slot op de deur voor de verdediging van ONR. De groep blijft bijeen. Fierstra hoopt in augustus een wedstrijd te kunnen/mogen spelen. Het doel is wel om de lijn van voor de noodgedwongen stop door te zetten in het nieuwe seizoen.

Met Robin Elderman heb ik een man aan de telefoon, die al zijn hele leven bij VEV’67 speelt. De robuuste en fiere verdediger staat al jaren zijn mannetje in de verdediging. Soms doemt hij als pinchhitter op in de spits. Vanaf de start na de winterstop is het met het team steeds beter gaan lopen. De blessuregevallen zijn teruggekomen en het team voelt zich steeds meer naar elkaar groeien. De flow die er op dat moment is, geeft ook veel vertrouwen. Dat is tot uiting in de resultaten gekomen. Elderman ziet dat de coronatijd de club goed doet. De verbondenheid is erg groot. De hele selectie heeft op YouTube korte filmpjes gemaakt voor de kinderen van de club. Dat geeft een verenigingsgevoel wat Elderman kenmerkend vindt voor VEV’67. Als huisarts en als speler zit hij met twee petten op. Als medicus dient hij het gezond verstand te prevaleren en als voetballer wil hij graag zijn ei kwijt. ‘We weten niet wat er in het zomerseizoen gaat gebeuren. Een tweede golf of een ander virus, kan roet in het eten gooien.’ Hij is dan ook huiverig voor een combinatie van andere virussen en de corona. Zaak is om de tweede golf corona in balans te houden. Terug naar de ambities van de club. Robin geeft aan er veel zin in te hebben. ‘Met de komst van nieuwe spelers komt er nieuw elan in de ploeg. De ingrediënten zijn zeker aanwezig om er een mooi seizoen van te maken met eventueel een periodekampioenschap.’

Haulerwijk verdediger Niek van Dijk is 26 jaar en is een van de oudere spelers in de jonge ploeg van trainer Nijboer. ‘We hebben geluk gehad met het stoppen van de competitie. Degradatie ligt op de loer als je onderaan staat. Het is niet een geweldig seizoen geweest. Het is allemaal vaak net niet geweest. Pech en veel blessures bij vaste waarden in het team zijn hier ook debet aan geweest. We zijn lang in spanning geweest of er misschien dan toch nog een degradatie zal komen. Gelukkig is dit niet gebeurd.’ Door veel te hardlopen en fitness te doen is de centrale verdediger redelijk fit gebleven. Sinds twee weken traint van Dijk weer met zijn kameraden. ‘Dat is toch wel fijn ook al is dan geen contact mogelijk. De humor, het plezier is iets wat je een tijd niet hebt gehad. Nieuwe trainingsvormen geven ook wel nieuwe energie om er tegenaan te gaan.’ Van Dijk vindt het lastig in te schatten wanneer er weer gevoetbald gaat worden. Er komen drie A-junioren over die naar zijn idee de stap naar het eerste elftal wel kunnen gaan maken. De ambitie van de verdediger is in ieder geval komend seizoen veel wedstrijden in de derde klas te kunnen spelen en er dan ook derde klasser te blijven. Hij hoopt dat het kwartje beter valt in positieve zin voor Haulerwijk dan het afgelopen seizoen.