Droge worst, jam, geitenkaas: de Ongenode Gast houdt ervan

LEEK – 5 december, voor menig kind een heilige dag. Maar voor de organisatie van de Streekproductenmarkt Nienoord ook gewoon de eerste zaterdag van de maand. En dus konden liefhebber van streekproducten hun hart weer ophalen afgelopen weekend. De Ongenode Gast nam een kijkje.

Het was er net weer voor. Na een aantal druilerige dagen, scheen zaterdag zowaar de zon. En wat is er dan lekkerder om even over een markt te struinen. Zeker in een tijd waarin evenementen en activiteiten doorgaans worden afgelast of in sterk aangepaste vorm doorgaan. De kerstmarkten (een geliefd evenement voor de Ongenode Gast) gaan veelal niet door. Maar op Landgoedboerderij Oosterheerdt is het dus wel bal.

Op het aangrenzende evenemententerrein wordt de auto geparkeerd. Pal naast die van echtpaar Visser, die met een tas vol jam en worsten huiswaarts keren. Vanuit Zuidhorn komen zij zo’n drie keer per jaar naar Leek, speciaal voor de markt. ‘Ze hebben altijd hele lekkere dingen’, verklaart Els. ‘En het is hier zo gemoedelijk. Je kunt heel rustig even over de markt struinen. Geen drukte, heerlijk.’

Dat ervaart de Ongenode Gast ook wanneer hij een rondje maakt. Een bord bij de entree wijst de bezoekers erop dat ze vooral afstand moeten houden. Daar wordt gehoor aan gegeven, blijkt al gauw. Alleen al de rij voor de stand van Oudenbosch is een goed voorbeeld. Keurig wachtend op minstens 1,5 meter van elkaar.

We zien onder andere Afke van Gelderen, van ‘Natuurlijk Afke’. Natuurlijk is ook Het Lekkere Winkeltje aanwezig, met die heerlijke droge worsten van slager Jan Nederhoed. Ria van Diemen heeft er zojuist een stel worsten gekocht. Plus nog wat leuke dingetjes voor in huis. ‘Ik kom hier maandelijks, behalve als het slecht weer is. Mooie dingen voor een zacht prijsje. En het is gewoon een leuk uitje’, zegt ze. ‘Ik ben allang blij dat de markt iedere keer doorgaat. Ben je er toch weer even uit hè. Mooi even op de fiets. Ik vind het heerlijk.’

Het loopt inmiddels tegen twee uur, maar de markt is onverminderd druk. Dat begon ’s ochtends al om tien uur, wanneer vaak de eerste klanten zich al aandienen. Eén van hen was Jan de Bruin, die echter nu ook nog op de markt rondloopt. ‘Ik kom geitenkaas halen. Dat ben ik vanochtend in alle drukte vergeten. Ik woon gelukkig dichtbij’, geeft hij aan. ‘Dan nog maar een keer aan. Ach, je vergeet wel eens wat.’

Wanneer het rondje er op zit, wandelt de Ongenode Gast weer richting zijn bolide. Nog voor hij het evenemententerrein betreedt, loopt hij Aaltje Bron tegen het lijf. Zij is op fiets naar Leek gekomen. Vaste prik, zo blijkt. ‘Ik ga bijna altijd even heen’, zegt ze. ‘Het is zo’n mooi marktje. Heel gemoedelijk en met leuke producten. En je kunt hier mooi afstand houden.’

Al snel gaat het gesprek over het Sportgala (dit jaar digitaal) en de sport in het algemeen. ‘Een lastig jaar’, concludeert Aaltje ten overvloede. Terwijl zij besluit aan haar maandelijkse rondje over de markt te beginnen, stapt de Ongenode Gast maar eens op. Lopend naar de auto komt hij Harro Broekhold (importeur van heerlijke koffie uit Tanzania, gratis aanrader van de Ongenode Gast) tegen. Ook hij gaat voor een snelle boodschap op de Streekproductenmarkt. Groot gelijk heeft hij. Terwijl de bolide inmiddels het evenemententerrein afdraait, blijven de bezoekers het terrein van Landgoedboerderij Oosterheerdt op lopen. Afstand houdend en vrolijk groetend, om de gemoedelijkheid maar eens aan te geven. En zo werd het een heerlijke zaterdag in Leek.

Wat: Streekproductenmarkt Nienoord

Wanneer: zaterdag 5 december

Hoe laat: 13:30 uur