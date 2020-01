Druk bezocht open huis rsg de Borgen

Veel groep 8 leerlingen en hun ouders/verzorgers kwamen sfeer proeven tijdens het open huis op de vestigingen van rsg de Borgen. De vestiging Ronerborg in Roden beet op maandag 20 januari het spits af met het eerste open huis, gevolgd door de Woldborg in Grootegast, Nijeborg in Leek en de Esborg in Roden. Op vrijdag 25 januari sloot de Lindenborg in Leek de rij.

Op alle vestigingen konden groep 8 leerlingen sfeer proeven, mini-lesjes of een rondleiding volgen of een speurtocht door de school houden. Er was zelfs een Escape Room waar de leerlingen vragen konden beantwoorden om zo een goede indruk van de school te krijgen. Groep 8 leerlingen werden uitgedaagd om actief bezig te zijn, er waren dan ook veel (digitale) doe-activiteiten.

Voor ouders/verzorgers werden voorlichtingen gehouden. Veel huidige leerlingen van de school werkten mee aan het open huis om de groep 8 leerlingen te vertellen over hun school, docenten beantwoordden de vragen over opleiding- en onderwijsmogelijkheden. Maar ook over (extra) ondersteuning die rsg de Borgen kan bieden. Zo kregen de groep 8 leerlingen en hun ouders/verzorgers een goede indruk van de school.

Open huis gemist? Neem contact op met de school. Zie www.rsgdeborgen.nl