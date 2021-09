Drukbezochte lezing Özcan Akyol in Peize

PEIZE – Met zo’n tachtig mensen in het publiek zat Café Ensing afgelopen vrijdagavond vol, voor coronabegrippen althans. De bezoekers kwamen af op de lezing die schrijver, columnist en presentator Özcan Akyol gaf in het kader van de Week van Lezen en Schrijven.

Tijdens deze week organiseerden de verschillende taalhuizen van de bibliotheken in Noordenveld daarom allerlei activiteiten, zoals een gratis inloopspreekuur voor iedereen die moeilijk leesbare post heeft ontvangen, workshops kijkgedichten maken en de opening van het Informatiepunt Digitale Overheid, dat helpt bij vragen over overheidswebsites en diensten. De week werd afgesloten door de lezing van Özcan Akyol, die in Peize vertelde over het belang van taal. Hij groeide op als kind van analfabete ouders, die alleen Turks spraken. Dat leidde tot veel moeilijkheden, maar uiteindelijk veranderden boeken zijn leven toen hij met literatuur in aanraking kwam in de gevangenis. Volgens Akyol is taal veel meer dan communicatie. ‘Taalachterstand is cultuurachterstand,’ aldus de schrijver. ‘Met taal leer je de cultuur van een land kennen en kun je je nestelen in de samenleving.’