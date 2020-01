Drukbezochte nieuwjaarsreceptie HV Leek-Nietap

LEEK – De Handelsvereniging Leek-Nietap hield afgelopen week de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie in Infocentrum Nienoord. Op de bijeenkomst kwamen vele leden af om onder het genot van een hapje en een drankje elkaar een goed 2020 te wensen. Voorzitter Yvonne de Weerd heette eenieder welkom in haar Nieuwjaarsrede en keek vooruit naar een nieuw jaar. Verder was er een presentatie van Tjerk Bekius, die beelden vertoonde van huidige Leekster winkelpanden en die vergeleek met panden van vroeger. Alle ondernemers uit het centrum van Leek waren uitgenodigd.