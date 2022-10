Drukke boel, op het vrijwilligersfeest van Noordenveld

NIETAP – Elke twee jaar organiseert de gemeente Noordenveld samen met Welzijn in Noordenveld een feest voor iedereen die vrijwilligerswerk doet. Er was van alles en nog wat georganiseerd. Wie ludiek op de foto wilde kon dat doen, er was een Djembé workshop, er kon geschilderd worden op een groot doek, er was een Rad van Fortuin, er kon Vier op een rij worden gespeeld, er waren muzikanten uit Syrië aanwezig en Mary Dijkstra – Lutam van de MensA verzorgde de hapjes. Een vrolijke boel dus, maar dat kende ook een keerzijde. Het was druk, te druk volgens een aantal aanwezigen, er waren te weinig stoelen klaargezet, het was te donker en te lawaaierig. Kortom, ook de organisatie heeft na dit feest nog een opdracht om deze grondig te evalueren. Gelukkig zette de organisatie alle zeilen bij en werden extra stoelen aangesleept, sprong wethouder Alex Wekema het barpersoneel te hulp en zette directeur Mathijs Euwema van WiN nog enkele tafels op zijn plek.

De Krant keek rond en sprak met een aantal vrijwilligers. We ontmoeten de dames Cazemier en Erenstein van de Zonnebloem. ‘We organiseren regelmatig een gezellige middag in dorpshuis Nieuw Roden en dan is het altijd erg gezellig. Iedereen zit dan bij elkaar met een kop koffie en een drankje en dan is het al snel een prachtig uitje voor alle bezoekers. Helemaal top is de jaarlijkse bootreis op de Friese meren. Iedereen vindt dat prachtig om mee te maken.’

De Vriendschapskring vanuit MEEDrenthe is een activiteit voor mensen met een beperking voor vooral 20 + en is elke tweede vrijdag van de maand in de Scheepstraschool in Roden. Jannie Tingen uit Norg is vrijwilligster. ‘We zijn met drie vrijwilligers en doen dit al 8 jaar. Dit is een Vriendschapskring voor mensen die moeilijk contacten kunnen leggen. We doen vooral ook activiteiten die de groep deelnemers anders niet zou doen. Zo heb ik deze middag de Djembé workshop gevolgd en heb van de docent een kaartje gevraagd. Dat gaan we binnenkort dus organiseren voor de groep.’ Meedoen?, mail dan naar vsk-roden@hotmail.com.

Anneke Veenstra uit Roden treffen we buiten. 82 jaar en nog steeds actief met koffieschenken in De Hullen op de dinsdag- en vrijdagochtend. ‘Ik vind het nog steeds leuk om te doen, je blijft zo onder de mensen. Ook als er Bingo is in De Hullen ben ik er. Dan help ik iemand die slecht ziet en hoort.’

Ondertussen heeft wethouder Kirtsen Ipema de middag geopend met een klein toespraakje. ‘Deze dag is bedoel om vrijwilligers in het zonnetje te zetten. De bedoeling is dat wij aan het werk gaan en jullie genieten.’

In de zaal loop Tinus Roede rond. Ook al flink op leeftijd. Bijna 92 inmiddels. ‘Ik organiseer Jeu de Boules bij de Jasmijnstede in Roden. Bij slecht weer zijn we te vinden in gebouw Vasalis. We hebben een mooie vaste groep.’

Tina Muggen uit Norg doet vrijwilligerswerk bij Cosis en wel bij de kookclub in het Geerties Hoes in Roden. ‘Ook zing ik met dementerende ouderen 1 x in de 14 dagen in De Hoprank in Peize en ik fiets en wandel af en toe met Cosis deelnemers. ‘Ik vind het allemaal heel erg leuk om te doen.’

Vrijwilligerswerk is ook voor Marieke Hovius geen onbekend fenomeen. ‘Via de Vrijwillige Hulpdienst van Welzijn in Noordenveld doe ik bij 4 mensen huisbezoek. Met sommigen heb ik echt een klik, dan gaan de gesprekken heel diep, dan gaat het over het leven en alles wat daar mee te maken heeft. Ik bouw met de mensen een band op en doe dit werk met mijn hart. Het mooiste is een compliment geweest van een mevrouw die zei dat ik een echte vriendin van haar was geworden. Dan is zij blij en ben ik ook blij.’

Hoogtepunt van de middag is de uitreiking van de vrijwilligersprijs door Kirsten Ipema. Uit 12 genomineerden kreeg Spelweek Roden de felbegeerde cheque van 500 euro in handen. ‘We vonden vooral de inzet van veel jonge vrijwilligers in deze organisatie belangrijk. Onze driekoppige jury vond dat de doorslag geven.’ Ronald Uilenberg en Larissa Buikema zijn twee blije vrijwilligers.‘Hier zijn we trots op,’ zeggen beiden. ‘In totaal hebben we 50 vrijwilligers en veel jeugdigen. Er is onder ons een goede sfeer en dat enthousiasme brengen we ook over op de kinderen die deelnemen aan de spelweek. De gift gaan we besteden voor de aanschaf van nieuwe polo’s.’

Wat: Vrijwilligersfeest Noordenveld

Waar: café Dussel Nietap

Wanneer: zaterdagmiddag 15.00 – 17.00 uur