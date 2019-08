Drukstbezochte dag van het jaar bij Familiepark Nienoord

LEEK – Zaterdagmorgen opende Familiepark Nienoord haar deuren voor de start van een zonnige en drukbezochte brandweerdag. Kinderen, papa’s, en mama’s en opa’s en oma’s waren aanwezig om Marshall van PAW Patrol te onthalen, samen op de foto te gaan en een ‘high five’ te geven. En bij een brandweerdag mag een grote brandweerauto natuurlijk niet ontbreken. De bosbrandweer uit Niebert was aanwezig om alles te vertellen over de brandweer. Ook is het heel indrukwekkend om de grote brandweerauto van binnen te mogen bewonderen! De kinderen konden in het water plonsen vanaf het mega brandweer springkussen, want op deze warme dag is verkoeling heerlijk. En natuurlijk is het ook heel spannend om zelf een ‘brandje te mogen blussen’. Harold de Vries, directeur van Stichting Landgoed Nienoord, wist te melden dat er drie keer meer bezoekers waren als verwacht.