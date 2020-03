NORG – Wandelen en fietsen lijken in deze tijd de enige overgebleven buitenactiviteiten. En dus toog men afgelopen week massaal naar mooie plekken in de regio. In Roden waren veel wandelaars waar te nemen rondom het Mensingebos en op de fietspaden in de regio is het een drukte van belang. Op het parkeerterrein bij tegenover de Norgerberg was het eveneens dringen geblazen. Jong en oud trok de bossen van de Langeloërduinen in, om zich aan de mooie natuur te vergapen. Foto: Arjan van de Leur.