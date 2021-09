Drukte van belang op de burelen van de Euroborg

GRONINGEN – Op zich is het natuurlijk al uiterst bijzonder te noemen dat de transferwindow tot 1 september duurt. Als de competitie en eventuele Europese avonturen al in volle gang zijn. Bij FC Groningen is het nog nooit zo druk geweest. Technisch directeur Mark-Jan Fledderus kreeg van de supporters zelfs een hashtag op Twitter mee. #fleddiemaakmegek werd zelfs trending. Deadline Day leverde zelfs een klein record op. Slechts zeven minuten voor het sluiten van de markt kwam de transfer van Gudmundsson naar het Franse Lille pas rond. Een belangrijke, want het leverde de penningmeester een slordige zes miljoen op. Het vertrek van de Zweed staat niet op zich. Het was afgelopen week een komen en gaan bij FC Groningen.

In totaal mocht FC Groningen maar liefst veertien nieuwe spelers aan haar selectie toevoegen en een heel elftal vertrok op hun beurt weer. De laatste week kwamen er vijf en gingen er vijf. Groningen heeft in deze transferperiode goede zaken gedaan. À la Hans Nijland werd er zaken gedaan, zo lijkt het. Er werden voor tien miljoen spelers gekocht en voor ruim vier miljoen weer ingekocht. Zelfs Renze de Vries kan uitrekenen dat dit een mooie winst oplevert. Het frappante is dat de grootste aankoop van afgelopen jaar Paulos Abraham niet bij de selectie heeft gezeten de afgelopen wedstrijden wegens een blessure.

Vele ogen zijn gericht op Delaho Irandust. Na twee jaar zwoegen van de kant van Fledderus kwam hij eindelijk over van het Zweedse BK Häcken. Vorig jaar zomer liep deze transfer nog mis, zo ook de afgelopen winter. Maar het is de technisch directeur dan eindelijk gelukt de aanvallende middenvelder naar de groene kathedraal te halen. De aanhouder wint, zegt Fledderus zelf. Een mooie aanwinst, vindt Fledderus, een speler waarvoor je naar het stadion gaat. De transfer van Laros Duarte was er een met een klein smetje. Het leek er lange tijd op dat er een kleine vete via de media uit zou worden gevochten. Tussen Fledderus en directeur Henk van Stee van Sparta. Gelukkig bleef het aan Groninger zijde rustig en nuchter, zodat Duarte voor bijna zeven ton verhuist van het kasteel naar de kathedraal.

Ede Staal bezong het al: een tied van kommen en een tied van goan. Zoals eerder genoemd vertrok Gudmondsson naar Lille, de verrassende Franse kampioen, die trouwens ernstig uit vorm lijkt. Net als de transfer van Gudmondsson zorgde de overstap van Azor Matusiwa naar Stade Reims ook een mooi geldbedrag op. Vier miljoen werd er betaald voor de defensieve middenvelder. Twee jaar geleden kwam hij over van Ajax voor een kwart van dat bedrag. Verder verhuurde FC Groningen de talenten Joël van Kaam en Kian Slor. Zij worden verhuurd aan het Emmen van Dick Lukkien. De oud-assistent van FC Groningen kan wel wat hulp gebruiken. De ploeg van Dick Lukkien en Gerard Wiekens staat teleurstellend zeventiende in de eerste divisie. Ook wel Keukenkampioendivisie genoemd. Beide spelers kwamen in Groningen jammerlijk genoeg niet aan spelen toe. Echter de beide spelers kunnen zo teruggehaald worden als hun ontwikkeling verder vordert. Dat is aan Lukkien wel besteed. Thomas Poll is wel verkocht. Aan Almere City, waar Gertjan Verbeek de scepter zwaait. Een transfer van spits Strand Larsen is naar verwachting dus niet door gegaan.

De verwachtingen zijn dus hoog gespannen voor FC Groningen. Grote bedragen en grote namen horen bij grote verwachtingen. En goede resultaten. Niet alleen op de bankrekening, maar ook in de stand. De opstelling kan tegen Heerenveen in de derby van het noorden al dusdanig anders zijn dat de supporters eerst nog moeten wennen. De drukker van de shirts krijgt het in ieder geval de komende dagen druk.