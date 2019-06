DSTV en Statera schitteren tijdens de Dutch Finals

PEIZE – Zaterdag 22 juni werden de Nederlandse Kampioenschappen individueel springen gehouden. Bas Hoven en Toste Heerkens werden op zowel minitramp als minitramp springtoestel bondskampioen. Ook Job Hoven wist bondskampioen te worden op minitramp springtoestel.



Naast dit succes van de mannen van Statera op had ook DSTV succes tijdens het microteamgym om de Ahoy Cup. Sterre Benes, Femke Anisingh en Bas Hoven (mix jeugd C), Anoek Esschendal, Ulrike Bosma en Joke Pleiter (dames junior B) en Inge Hofman, Tosca Fabriek, Job Hoven, Toste Heerkens en Koen Fabriek (mix senior C) wisten alledrie de Ahoy Cup te veroveren.