Dubbel korenconcert groot succes

NORG – Meer dan tachtig zangers die samen Hallelujah van Leonard Cohen zingen: hoe indrukwekkend is dat? Bezoekers van het concert van De Brinkzangers uit Norg en De Mensinghe Singers uit Roden weten het: kippenvel. Zondagmiddag 26 maart traden beide koren op in een gezamenlijk concert. Dirigenten Corien Kronemeijer van De Brinkzangers en Emile de Jonge van De Mensinghe Singers deden hun uiterste best om het beste uit hun koren te halen. Onder begeleiding van pianiste Ellen Wynia lukte dat moeiteloos. Om beurten lieten de koren zich van hun beste kant zien. De Mensinghe Singers in gevoelige nummers als Het Dorp van Wim Sonneveld en De Brinkzangers in monumentale nummers als Vive la Vida van Coldplay. De koren vulden elkaar mooi aan in de soort muziek en zelfs de pianiste trad voor beide koren op. Voor de bezoeker was dit een echt korenfeestje. Beide dirigenten en de pianiste kregen als dank een mooie bos bloemen van Boutique Anniek in Norg. Wil je weten hoe het is om in een koor te zingen? Zing vrijblijvend een keer mee. De Brinkzangers houden op woensdagavond 5 april om 19.30 een open repetitie in De Brinkhof in Norg. De Mensinghe Singers repeteren op dinsdagavond om 19.30 in De Noorderkroon in Roden.