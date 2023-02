Dubbelexpositie van Joke Bodde

‘Ik bouw composities langzaam op, zonder een vooraf bedacht ontwerp

RODEN / RODERESCH – Joke Bodde exposeert met 17 werken tot half april in dorpshuis RAShuys in Roderesch en tegelijkertijd doet zij mee aan de expositie ‘Opnieuw Uitgedeukt’ in K38 van 25 maart tot en met 16 april. Een dubbelexpositie dus. De Krant proeft sfeer in het RAShuys waar haar grafisch werk en collages in het dorpshuis te zien zijn.

‘Ik heb altijd interesse gehad in tekenen en schilderen. Vroeger heb ik een opleiding kinderverzorging gedaan en daar werd veel aan handenarbeid en techniek gedaan. Ik heb daar ontdekt dat ik dit erg leuk vond. Vanuit Lelystad zijn mijn man en ik in 1990 in Roden komen wonen. Ik heb mij toen aangesloten bij de Teken- en Schildergroep Roden. Reinoud Kuiper was toen mijn docent. Later schilderde ik vele jaren onder leiding van onder andere Jan Kenter en nog steeds volg ik lessen. Nu op dit moment heel specifiek gericht op tekenen.’

Druktechnieken en dan vooral hoogdruk techniek is wat Joke Bodde trekt. Daarnaast worden er collages gemaakt. Van beide technieken zijn werkstukken te zien op de exposities. ‘Ik bouw mijn composities langzaam op, zonder een vooraf bedacht ontwerp,’ zegt zij. ‘Het is vooral blijven proberen. Bij hoogdruk techniek begint het met een idee en dan gaat er olieverf op een glasplaat. Dan bedenk ik de vorm en ga mengen. Dan komt de drukpers met de benodigde materialen in beeld. Na een week is de verf droog en kan er tweede kleur gedrukt worden. Het is niet zomaar even iets, het is een lang proces. Elke kleur is een week onderweg en een nieuwe kleur wordt er dan bijgedrukt.’

Het maken van collages kan thuis. Vaak worden dan oudere al eens gemaakte en door haar afgekeurde collages, verscheurd. Soms wordt een kapotgereden colablikje gebruikt of een netje waar sinaasappels in hebben gezeten. ‘Ik hou niet van effen, er moet iets van reliëf in zitten. Het zijn ruimtelijke elementen die het werk verfraaien. Om de vormen aan elkaar te hechten gebruik ik boekbinderslijm. Dat veeg ik er overheen en dan zit het vast. De passe-partouts maak ik ook zelf. Het is een aspect in het werk dat erbij komt en ik serieus benader. Dat snijden heb ik in Roden geleerd van Lindeman. Ik dacht, het is wel handig als ik dat ook kan. Ik heb gewerkt met speciaal snijapparatuur uit Amerika. Prachtig om te doen.

Wie de kunstzinnige werken bekijkt ziet vele vormen en kleuren. Elke afbeelding is uniek. Schaduwwerking maakt het werk bij wisselend licht extra interessant. Het zijn evenwichtig beelden waarin ook figuratieve elementen zijn te ontdekken. Joke Bodde: ‘De compositie moet helemaal kloppen. Ik kan eindeloos schuiven en verbeteren tot ik er tevreden over ben. Ik mag graag experimenteren, soms gebruik ik teksten of verwerk krantenfoto’s in de collages. En daarbij, iedereen mag zien wat die wil zien in mijn werk. Het is persoonlijk. Van sommigen hoor ik dat het nooit verveelt, ook na jaren niet, omdat je telkens weer wat anders ontdekt.’

Het werkstuk op de foto speekt haar aan. Het hangt in het RAShuys in de bestuurskamer. ‘Dit is een goed resultaat van mijn kunnen.’ Wie ook eens wil exposeren in het dorpshuis in Roderesch kan bellen met Janneke Ulrich 06 2282 6535.