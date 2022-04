Duikworkshop Flotar Roden

RODEN – Afgelopen vrijdagavond konden leden van Flotar Roden ervaren hoe het is om te duiken met perslucht. Onder begeleiding van duikers van Divecenter New Atlantis uit Sappemeer gingen ze deze uitdaging aan. Waar ze normaal gesproken op vrijdagavond gaan aquajoggen of baantjes zwemmen, was het voor sommigen best spannend om nu met een duikuitrusting onder water te gaan. Gelukkig werden ze goed geholpen door de begeleidende duikers en gingen ze er allemaal voor. Zo werd het een fantastische avond voor zowel de leden van Flotar Roden als voor de duikers van Divecenter New Atlantis.