RODEN – Aan de flat ‘Alberthaheerd’ tegenover het gemeentehuis in Roden bungelt al weken een loshangende duivenpriem. Bewoner Iko Mulder waarschuwde de VvE en mede-eigenaar Ter Steege Onroerend goed. Hoewel hem beloofd werd de priem te verwijderen, is dat nog steeds niet gebeurd. Mulder maakt zich zorgen om de veiligheid van voetgangers. Als het gevaarte met scherpe priemen van zo’n 10 centimeter lang naar beneden valt is de ramp niet te overzien, meent de bewoner.