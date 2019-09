‘Duizend bezoekers, dat zou een mooi streven zijn’

Korenmiddag al jaren een begrip

RODEN – Mateloos populair is de Korenmiddag tijdens de Rodermarkt. Ieder jaar trekken honderden muziekliefhebbers naar Roden om te genieten van verschillende koren. Eén van de drijvende krachten van de Korenmiddag, is Janny van der Wal. Als secretaresse van de Jaarbeurs houdt zij zich bezig met dit jaarlijks terugkerende evenement.

‘Ik begon zelf in 2013 met mijn vrijwilligerswerk bij de Jaarbeurs’, vertelt Janny anno 2019. ‘Ik kwam bij de commissie amusement terecht en daar heb ik nog geen dag spijt van. Ik was betrokken bij de Missverkiezing en de Korenmiddag. Die Korenmiddag is ooit opgezet door Sandra Boonstra. Het is haar idee geweest om daarmee te starten. Vanaf het eerste jaar was het een groot succes. Altijd honderden bezoekers. Vorig jaar besloot het bestuur om de Korenmiddag te verplaatsen van de woensdag- naar de maandagmiddag. Dat was een schot in de roos.’

Dat laatste is een understatement. Meer dan achthonderd bezoekers kwamen op de Korenmiddag af. Een record. ‘Op de maandag van de Rodermarkt zijn er blijkbaar toch een aardig aantal mensen vrij. Op woensdag is een gedeelte alweer aan het werk. Op maandag is het blijkbaar makkelijker om te komen.’

De organisatie van de Korenmiddag verschaft Janny ieder jaar veel plezier. ‘Ik schrijf verschillende koren in de buurt aan. Het is niet heel moeilijk om koren hierheen te krijgen. We hebben jaarlijks meer aanmeldingen dan we plaatsen hebben. Ieder jaar proberen wij andere koren een podium te bieden. Dat moet gewoon, anders wordt het te eentonig. Een voorwaarde is dat wij ieder jaar minstens één koor uit Roden hebben.’

Vorig jaar trok de Korenmiddag dus achthonderd bezoekers. Een fraai record, maar de organisatie blijft onverminderd ambitieus. ‘Dit jaar willen we nóg meer bezoekers trekken’, zegt Janny vastberaden. ‘Duizend zou prachtig zijn. Hoe we dat gaan doen? Een iets andere opstelling bijvoorbeeld. We kijken heel goed naar hoe we iedereen een goed plekje kunnen geven. Men moet het goed kunnen zien én goed kunnen horen. De Korenmiddag is een belevenis en we willen dat iedereen er optimaal van kan genieten.’

Dit jaar zijn er weer vier koren opgetrommeld voor de Korenmiddag. Onder hen één shantykoor, namelijk de Landrotten uit Roden. Verder zijn de Paiser Hopsingers, het Eelder Bloemenkoor en het Groninger koor Oosterstörm van de partij. ‘Het repertoire wordt onderling afgestemd, zodat er geen dubbelingen zijn’, vertelt Janny. ‘De koren zijn altijd enthousiast en hebben goed onderling contact. Het levert nooit problemen op. En met Mark Peppink als dirigent, staat er een uitstekende opstelling.’

De Korenmiddag moet vooral gezellig zijn. ‘Er moet een bepaalde sfeer ontstaan en eigenlijk lukt dat ieder jaar heel goed. Aan het eind van de Korenmiddag zingen we altijd gezamenlijk het Rodermarktlied. Dat is een mooi moment. Bijna iedereen kent het lied, kun je nagaan.’

De presentatie ligt wederom in handen van Janny van der Hoek en het geluid wordt geregeld door Jesper Schelling. ‘Eigenlijk loopt het altijd wel goed. Vooraf hebben we er even werk van, maar wanneer de Korenmiddag eenmaal begonnen is, dan loopt het ook. De koren hebben goed onderling contact en de bezoekers zijn na afloop enthousiast. De positieve reacties zijn fantastisch. Alles gaat verder in een heel ongedwongen sfeer. Als je nagaat dat we de Korenmiddag met een handjevol mensen organiseren, is het bijzonder dat het altijd zo’n gezellige en ontspannen middag is.’

De Korenmiddag valt ieder jaar te combineren met andere activiteiten. Men kan bijvoorbeeld na de Korenmiddag plaatsnemen op het horecaplein van de NoorderExpo, voor een kop koffie of thee. Om vijf uur is er een modeshow en om half acht staat er ook weer een prachtig programma. De entree is overigens – net als alle evenementen op de Jaarbeurs – gratis. ‘De Korenmiddag zelf duurt van half twee tot vier, maar in principe kun je de hele dag in touw zijn. We beginnen zelf om tien uur ’s ochtends met het klaar zetten van alles.’