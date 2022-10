Duizend euro voor Camping Polemonium

MARUM – Op 24 september was er in Marum weer de MaRun het jaarlijkse evenement wat dit jaar gelukkig weer door kon gaan. Dit jaar een nieuwe start in het centrum waar ondanks het mindere weer toch veel inschrijvingen waren. Het doel waar dit jaar is voor gekozen is Camping Polemonium ons wel bekende Appie Wijma. Veel gezinnen die financiële problemen hebben er al gebruik van mogen maken en hiervan mogen genieten van een geheel vrijblijvende week vakantie. Waar ze ook nog met gevulde tassen naar huis gaan. De cheque is overhandigd aan Arnoud Boekema door Janneke van Kammen die de 1000 euro bij de cheque opschreef. Het totale bedrag was 4.953 euro. Appie vertelde dat hij dit geld wil gaan gebruiken voor zonnepanelen aangezien de energie kosten steeds hoger worden.