Duizenden euro’s schade na blikseminslag TLC

LEEK – In de nacht van zondag 16 op maandag 17 augustus sloegen de stoppen bij voetbalvereniging TLC door. Een buitenkast werd getroffen door een blikseminslag, waardoor overal de elektriciteit uitviel. De Leeksters hebben volgens voorzitter Jan Rockers zelfs nog geluk gehad. ‘De meterkast in ons clubgebouw ontplofte door de inslag gedeeltelijk. We mogen blij zijn dat we zo’n goede meterkast hadden, anders was er misschien brand ontstaan in het gebouw.’

Op de dinsdagochtend na de inslag is er nog maar weinig bekend over de totale schade van de blikseminslag. Wel wordt er gesproken over duizenden euro’s. TLC is gelukkig verzekerd, maar vervelend is het zeker. ‘Absoluut. We hebben net de coronaperiode een beetje achter de rug en dan krijg je dit. De voorbereidingen voor het nieuwe seizoen zijn in volle gang, maar we zullen in ieder geval met een aangepast trainingsschema moeten werken. De lichtmasten zijn nu namelijk onbruikbaar, waardoor er niet tot laat in de avond getraind kan worden.’

De veldverlichting rondom het trainingsveld is nog niet gerepareerd. De verlichting rondom het hoofdveld wel. Hierdoor kan de oefenwedstrijd van het eerste tegen Engelbert op dinsdag 25 augustus gewoon doorgaan. ‘Deze week wordt de verlichting rondom het trainingsveld hersteld’, zegt Rockers. ‘We werken nu met man en macht om alles zo goed mogelijk door te kunnen laten gaan.’ Er wordt eerst in ieder geval met een aangepast trainingsrooster gewerkt.

Naast de ontploffing van de meterkast, zijn veel apparaten kapot gegaan. De exacte omvang van de schade is nog niet duidelijk, maar volgens Rockers is TLC ‘met tienduizend euro nog niet klaar’.

De meterkast waarvan de stoppen doorsloegen, vloog gelukkig niet in brand. ‘We hebben een goede kast staan, maar het is ook een oude meterkast. Er zit toch aardig wat stof op. We mogen blij zijn dat er geen brand is uitgebroken.’