Duo-expositie in de Hervormde Margarethakerk Norg

Clary Bezemer en Wil Mazeland: ‘De natuur krijgt onze volle liefde en aandacht.’

NORG – Vanaf heden is elke woensdag tot en met zaterdag van 14.30 tot 16.30 uur een duo-expositie te zien van Clary Bezemer en Wil Mazeland in de kerk op de Brink in Norg. De tentoonstelling is de gehele zomer te bezichtigen en wel tot en met 20 augustus. Zij exposeren hier hun zijdecollages en schilderijen. Op zaterdag 16 juli en 13 augustus zijn beiden ook aanwezig in de karakteristieke historische middeleeuwse Magarethakerk. Van 15.00 tot 16.00 uur geven zij een toelichting op hun werk en speelt Jan Dijk op de piano.

‘Het is voor de tiende keer in 25 jaar dat we in een kerk exposeren,’ zegt Wil Mazeland. ‘Altijd zijn we weer onder de indruk van deze bijzondere locaties. In Norg is dat niet anders. Wij hebben hier enkele van onze kunstwerken staan die als thema ‘De Noordelijke Landschappen’ hebben meegekregen. We wandelen alle twee heel erg graag in Drenthe met onze Schotse collie. Daar doen we onze inspiratie op. Drenthe is nog altijd heel erg gaaf en kent prachtige dorpsgezichten. Zo heb ik twee houtskooltekeningen gemaakt met het gezicht op Anloo en Sleen. Maar ook het Hijkerveld en wolkenpartijen nabij Grolloo heb ik met acrylverf vastgelegd. Ik ben autodidact en heb daarnaast lessen gevolgd. De bekende kunstenaar Bert Jan Botschuijver leerde mij ‘het grote gebaar’. Dit is terug te vinden in mijn schilderwerk. Landschappen op grote doeken. Daar zit schwung en dynamiek in. Ik hou daarvan.’

Op de foto zien we Wil en Clary bij 1 van hun werken. We zien de Drentse AA en een koolzaadveld op het Groningerland. Vaak worden onderweg foto’s gemaakt en soms worden daarna al de eerste schetsen gemaakt.

Clary Bezemer heeft zich vooral toegelegd op zijdekunst. ‘Wanneer ik de zijdedoeken op het raamwerk heb aangebracht begint voor mij het schilderen. Dan componeer ik als het ware mijn schilderij. Ik drapeer, scheur en begin een zoektocht naar de juiste kleurstelling en sfeer. Zo voeg ik de kleuren samen en ontstaat er een geheel. In Norg laat ik zowel kleinere als grotere zijdecollages zien. Door breed te werken krijg je een weidser beeld van landschappen en kun je meer ruimtelijke effecten weergeven. Ik ben ooit geïnspireerd geraakt door Maya Wildevuur. Bij mij komen aardse kleuren, verstilling, uitbundige flora aan bod. Het is vooral ook mijn persoonlijke beleving die ik weer wil geven in mijn werk”.

Wat beiden in hun kunst graag willen overbrengen is respect voor de natuur. ‘De natuur krijgt onze volle liefde en aandacht. Het is een centraal thema dat in ons werk steeds weer naar voren komt. “Vaak zijn wij gefascineerd door de uitgestrektheid en ruimte van het landschap. Een reis naar Zuid-Afrika, waar Wil een expositie had, gaf een extra dimensie aan het begrip natuur. Door contacten met verdwijnende culturen en volkeren kom je ook bij elementen als natuurlijke schoonheid, magie, rituelen en mystiek. Wanneer we aan het werk zijn dan kennen we geen tijd. Het is fijn om op een creatieve manier elk op eigen wijze de sfeer van het Noordelijke landschap weer te geven”

In de hal van de kerk staan ook een aantal werken van deze kunstenaars waarvan de helft van de opbrengst naar Oekraïne gaat.