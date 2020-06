NOORDENVELD – Op zaterdagavond 20 juni werd door een klein groepje in Noordenveld deelgenomen aan de “Nacht van de Vluchteling”.Zowel GroenLinks, PvdA en Vluchtelingenwerk Noordenveld waren vertegenwoordigd. Arent Anema had een mooie route van ongeveer 10 kilometer uitgezet, met grote variaties in landschap: zo kennen we ons mooie Noordenveld! Raadslid Wietze de Wind verplaatste zelfs de viering van zijn verjaardag naar de zondag, zodat ook hij kon meelopen.