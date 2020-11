Duofractie PvdA/GroenLinks steunt Orange the World

NOORDENVELD – De duofractie PvdA/GroenLinks in Noordenveld heeft zich pal achter de internationale campagne ‘Orange the World’ geschaard. Daarom zal op donderdag 25 november de Catharinakerk in Roden oranje kleuren. Het oranje uitlichten van een belangrijk gebouw of ander object door overheden op 25 november is een vast onderdeel van Orange the World. Internationaal kleurden eerder bijvoorbeeld Times Square, de Niagara Falls en de Brandenburger Tor al oranje. Zo laten overheden zien dat zij de strijd tegen geweld steunen.