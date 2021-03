Duurzaam leven aan de hand van kippen: wat moet je weten?

Duurzaamheid is een centraal onderwerp geworden voor vele mensen. Iedereen heeft zijn aandeel in hoe er met de aarde wordt omgegaan. Je wilt graag je steentje bijdragen aan de ontwikkeling van de wereld en duurzamer te gaan leven. Kippen zijn naast een leuk gezelschap dier ook een manier om je leven te verduurzamen. Een kip kan je eieren en vlees geven. Zo heb je elke ochtend verse eieren en draag je bij aan het verminderen van de grote productie van kippenvlees. Een goede reden om een kip aan te schaffen en te houden in je eigen tuin. Bij het houden van een kip komt veel kijken zoals het kiezen van een ras, een kippenhok en welk voer de kip moet hebben. Na dit artikel weet jij hoe je een kip als huisdier kunt houden.

Het kiezen van een kippenras

Op de wereld zijn ruim 400 kippenrassen. Elk ras heeft zijn specifieke eigenschappen. Kippen zijn op te delen in sierkippen en legkippen. Het voordeel van een legkip is dat hij veel meer eieren legt dan een sierkip. Een legkip leeft echter minder lang dan een sierkip. Daar tegenover staat dat een sierkip wel langer leeft, maar minder eieren geeft.

Een geschikt kippenhok

Een kippenhok vraagt om verschillende eisen. De kip moet voldoende ruimte hebben om rond te scharrelen. De bewegingsvrijheid draagt bij aan de gezondheid van de kip. Het gedeelte waar de kip kan rondscharrelen noemen we het buitenverblijf. Naast het rondscharrelen moeten de kippen ruimte hebben om de eieren te leggen. Je kunt legnesten plaatsen in het nachtverblijf. De kippen kunnen slapen in het nachtverblijf en rustig eieren leggen op de legnesten. Het kippenhok moet elke week worden schoongemaakt. Je kunt de bodem in het nachthok bestrooien met zaagsel. Als je de mest verwijderd zal het hok minder gaan stinken.

Het beste voer voor de kip

Een legkip heeft z’n 100 gram aan kippenvoer per dag nodig. Naast het voer drinkt de kip 4 cl aan water. De kip is qua voeding vrij simpel. De kippen eten het liefst legkorrel. Het is erg klein waardoor het lang duurt voordat de kippen het op hebben. Dat gaat de verveling in het hok tegen. Heb je wat groenten van het avondeten over? Kippen zijn dol op bijvoorbeeld sla of andijvie. Het gevarieerde dieet van de kippen is goed voor de gezondheid.

Wil je graag kippen gaan houden om je leven te verduurzamen? Kies een ras dat bij jou past, koop een geschikt kippenhok en voer. Zo kun je starten met het duurzame leven wat jij voor ogen hebt.