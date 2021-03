Duurzame oplossingen uit Noordenveld onderweg naar Den Haag

‘We willen de aarde netjes doorgeven aan de volgende generatie’

NOORDENVELD – Jeroen Westendorp en Anjo Grakist van de ChristenUnie in Noordenveld hebben zaterdag meegefietst in een estafette naar Den Haag. Met de actie willen ze aandacht vragen voor lokale oplossingen die een bijdrage leveren aan het beschermen van de aarde. Menne Kamminga raadslid ChristenUnie: ‘Wij kiezen voor een aarde die we netjes door willen geven aan volgende generatie.’

De ChristenUnie vindt het belangrijk om een stem te geven aan de regio’s van Nederland. Daarom worden lokale initiatieven voor het behoud van de aarde verzameld en naar Den Haag gebracht. Tijdens een estafette van ruim 1700 kilometer werd door meer dan 90 gemeenten het stokje doorgegeven. Bij elke etappe werd een lokaal initiatief toegevoegd. ChristenUnie wethouder Jeroen Westendorp stapte afgelopen zaterdag zelf op de fiets om zijn lokale oplossing verder te brengen.

‘Helaas verdwijnen in Nederland nog veel herbruikbare grondstoffen in de afvalverbrandingsoven. Dit draagt niet bij aan een schonere en betere wereld. In Noordenveld stimuleert de gemeente haar inwoners om hun afval zo goed mogelijk te scheiden, om dit nog verder te faciliteren komt de gemeente Noordenveld met de afvalkraam in de dorpen en buurten staan. Ons idee van de afvalkraam geven wij graag mee als inspiratie voor heel Nederland.’

Laat in de middag kwamen alle routes samen in Amersfoort. Daar werden alle lokale oplossingen in ontvangst genomen door Carla Dik die alle initiatieven meenam naar Den Haag. “Ons ideaal is om de aarde zó te beheren, dat we rekening houden met anderen. We mogen genieten van de aarde en moeten hem netjes doorgeven aan volgende generaties. Al deze lokale oplossingen geven ons hoop dat dat ook echt lukt. Ze inspireren ons, want ze voeden onze hoop en versterken onze daadkracht, aldus Carla Dik.