E-waste race Noordenveld van start

NOORDENVELD – Van maandag 20 mei tot en met vrijdag 21 juni strijden negen basisscholen uit de gemeente Noordenveld tegen elkaar tijdens de E-waste Race. De scholen proberen in deze vier weken zoveel mogelijk afgedankte elektrische apparaten (E-waste) in te zamelen. Op maandag 20 mei heeft wethouder Jeroen Westendorp het startsein gegeven met de leerlingen van CBS De Parel uit Roden.

E-waste Race

De E-waste Race is bedoeld om het inzamelen van elektronisch afval leuker en makkelijker te maken. In Nederland wordt slechts 45% van de totale hoeveelheid elektronisch afval gerecycled. Zo gaan waardevolle materialen verloren voor hergebruik. De E-waste Race is leerzaam en draagt eraan bij dat schadelijke stoffen niet in het milieu terechtkomen. Daardoor hoeven er minder grondstoffen uit de aarde gehaald te worden.

Afval aanmelden

De scholen die meedoen zijn Basisschool ‘t Hoge Holt, De Parel, Het Valkhof, De Schans, De Marke, De Tandem, Het Palet, De Poolster en De Flint. Inwoners kunnen hun klein elektrische afval, zoals een oude telefoon, haardroger of elektrische wekker aanmelden op www.ewasterace.nl. Op een afgesproken tijd wordt het afval aan huis opgehaald door de scholieren. Afvalverwerker Virol zorgt ervoor dat het elektronisch afval vervolgens wordt opgehaald bij de scholen en dat de apparaten worden gerecycled. Op de website wordt de score van de scholen bijgehouden. De winnende groep gaat op schoolreis naar het NEMO Science Museum in Amsterdam.

Deze E-waste Race is een initiatief van Weee Nederland in samenwerking met Virol, de gemeente Noordenveld en de E-waste Race.