Echtpaar Bakker-Feringa viert diamanten huwelijk

NORG – Afgelopen dinsdag 21 maart was het feest in Norg, meneer en mevrouw Bakker-Feringa vierden hun 65 jarig jubileum. Het koppel leerde elkaar kennen tijdens de wekelijkse dansavond in café Elzinga Norg. Hierna zijn ze elkaar een tijdje uit het oog verloren. Maar, uit het oog, niet uit het hart. De vonk sloeg over in Peize op een tentoonstelling. Sindsdien is het stel onafscheidelijk. Ze wonen nog altijd met veel plezier samen in Norg. Om dit heugelijke feit te vieren kwam woensdag 22 maart wethouder Alex Wekema het paar feliciteren met een prachtige bos bloemen.