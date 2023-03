Echtpaar Boer viert diamanten huwelijk

LEEK – Ze ontmoetten elkaar op zevenjarige leeftijd in de zandbak van het vakantiepark waar Corrie verbleef met haar ouders. Hierna zijn de twee elkaar een tijdje uit het oog verloren, jaren later toen ze een jaar of 16 waren zagen ze elkaar terug op de middelbare school. Het klikte als vanouds en sindsdien is het paar onafscheidelijk. 60 jaar later vieren Kor Boer en Corrie Boer-Pierie hun diamanten huwelijk. Het geheime recept van een goed huwelijk? Volgens Kor ging alles gewoon vanzelf, ‘alles klopt gewoon.’ Zijn vrouw Corrie vult aan: ‘het geheim zit hem in goede communicatie, veel praten, lachen en luisteren.’