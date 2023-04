Echtpaar Bolt-Vogelzang viert diamanten huwelijk

MARUM – Afgelopen maandag 3 april was het feest in Marum. Meneer en mevrouw Bolt-Vogelzang waren 60 jaar getrouwd. Meneer Bolt-Vogelzang vertelt: ‘we gingen naar dezelfde school en dezelfde kerk. Hier zagen we elkaar regelmatig. We kwamen ook op dezelfde dansfeesten in Roden en Leek. Het duurde dan ook niet lang voordat de vonk over sloeg.’ Het geheim van een goed huwelijk? Volgens meneer Bolt is dat dat je elkaar tot zijn recht moet laten komen. ‘Wij hebben altijd onze eigen kruidenierswinkel gehad. Hierdoor zijn we nog dichter naar elkaar toegegroeid. We hebben twee prachtige kinderen mogen krijgen en tot op de dag van vandaag zijn we nog gelukkig samen.’