LEEK – Aan de Waterborgh in Leek was het afgelopen week groot feest. Het echtpaar De Bree vierde namelijk hun 65-jarig huwelijksjubileum. Op woensdag 20 november kwam de Westerkwartierse burgemeester Ard van der Tuuk langs om het echtpaar in de bloemen te zetten. De burgervader feliciteerde het echtpaar en wenste hen nog vele jaren in goede gezondheid toe.