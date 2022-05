Echtpaar de Vries-Alkema viert 65-jarig huwelijk

NUIS – Maandag 25 april vierde echtpaar De Vries-Alkema haar 65-jarig huwelijk. ‘We hebben het rustig aan gedaan’, vertelt meneer De Vries. ‘Maar we hebben er veel plezier aan gehad. De burgemeester kwam op donderdag ook nog even langs en zorgde voor een hele gezellige en ongedwongen sfeer. Mijn vrouw en ik hebben elkaar ontmoet op de Pinkstermarkt en hebben twee kinderen en vijf kleinkinderen gekregen.’ Een 65-jarig huwelijk is natuurlijk niet niks. ‘Het zit hem de drie R’en; Rust, Reinheid en Regelmaat. Als je je daaraan houdt, heb je prachtig huwelijk. Ik ben de laatste jaren boekhouder geweest en mijn vrouw huisvrouw. We hebben veel gereisd en gefietst samen. Zo hebben we zeventien keer meegedaan aan de Rijwielvierdaagse in Drenthe en zijn we vaak op wintersport geweest.’