Echtpaar Ensing – van der Veen al 70 jaar een dreamteam

RODEN – Echtpaar Ensing – van der Veen vierde afgelopen maandag 16 mei dat zij maar liefst 70 jaar geleden in het huwelijksbootje zijn gestapt. ‘Ze hebben elkaar ontmoet in Lieveren,’ vertelt dochter Eempien. ‘In die tijd werd er nog veel gedanst in regionale cafeetjes, zo is dat toentertijd gegaan.’ Het huwelijk heeft het paar een zoon en een dochter geschonken, vijf kleinkinderen en acht achterkleinkinderen. ‘Ze hebben elkaar al die jaren goed aangevuld. Ze werkten namelijk samen op een boerderij. Die boerderij werd uiteindelijk weer aan mijn broer overgedragen en hij heeft het weer aan zijn oudste dochter overgedragen. Ze zijn altijd belangstellend geweest in het leven. Een bekende uitspraak van mijn vader is dan ook: ‘Het geluk is wat je er zelf van maakt.’ Dat is wel heel bijzonder. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd hij verplicht om als dwangarbeider naar Duitsland te gaan. Ondanks dit is hij altijd positief gebleven en nooit verbitterd. Mijn moeder stond dan ook altijd positief aan zijn zijde. Het is echt een hecht team. Samen zetten ze altijd de schouder eronder en ze zijn heel blij met elkaar. De medewerkers van het verpleegtehuis noemen ze altijd ‘het verliefde stelletje’, ze zijn altijd samen. Als we langskomen zijn ze altijd vrolijk en zingen we graag liedjes samen.’