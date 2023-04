Echtpaar Groeneveld-Rozema al 60 jaar onafscheidelijk

LEEK – Afgelopen donderdag 6 april was het feest in Leek. Echtpaar Groeneveld-Rozema vierde namelijk dat zij 60 jaar geleden in het huwelijksbootje zijn gestapt. ‘Er zijn ruim 20 man langs geweest,’ vertelt meneer Groeneveld. ‘In september gaan we ook nog een paar dagen weg met onze kinderen. Dat deden we ook toen we 50 jaar getrouwd waren, en nu is het alweer 60 jaar, de tijd vliegt.’ Het paar heeft drie kinderen, zeven kleinkinderen en inmiddels ook al een achterkleinkind. ‘Mijn vrouw en ik hebben jarenlang samen gekorfbald, daar is de vonk overgeslagen. Mijn vrouw heeft zelfs tot haar 60ste nog op het veld gestaan.’ Het echtpaar is nog steeds erg mobiel en actief in de maatschappij. ‘We vinden het fijn om ons in te zetten. We hebben in al die jaren bijvoorbeeld in het bestuur gezeten van de muziek-, ijs- en dus ook de korfbalvereniging.’ Ook loco burgemeester Bert Nederveen kwam het paar de volgende dag een bloemetje brengen.