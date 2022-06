Echtpaar Kamp houdt al 65 jaar zielsveel van elkaar

RODEN – Zaterdag 28 mei was het feest in Roden. Echtpaar Kamp mocht haar 60-jarig huwelijksjubileum vieren. ‘We hebben het afgelopen zaterdag gevierd met alle kinderen en kleinkinderen,’ vertelt meneer Kamp. ‘We hadden eten besteld en heerlijk gegeten. Mijn vrouw en ik hebben elkaar in Amsterdam ontmoet via onze grote vriendenkring. We hebben toen met de woningnood een hele poos op een zolderkamer gewoond die daarvoor als brandstofruimte werd gebruikt. Mijn vrouw werkte voordat we trouwden in de administratie. Ik heb bij de Belastingdienst gewerkt, zo zijn we uiteindelijk via een overplaatsing in het Noorden terechtgekomen. Ik ben een enthousiaste tuinier en mijn vrouw en ik spelen elke avond twee partijtjes Rummikub. Meestal wordt het dan 1-1. Het geheim achter ons huwelijk is simpelweg dat we heel veel van elkaar houden en veel van elkaar accepteren.’