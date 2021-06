Echtpaar Klöpping-Oostland viert diamanten huwelijk

RODEN – Burgemeester Klaas Smid heeft de thuisbezoeken bij huwelijksjubilea afgelopen week hervat, nadat dit lange tijd door de coronamaatregelen niet mogelijk was. Johan en Anje Klöpping waren het eerste echtpaar dat de burgemeester bezocht. Zij waren afgelopen woensdag zestig jaar getrouwd.

Vanwege de coronamaatregelen werd het diamanten huwelijksfeest nu slechts in kleine kring gevierd. Zoon Jan en dochter Anita kwamen op bezoek om een kopje koffie te drinken en taart te eten. Ook ontvingen de Klöppings een brief van de koning en de koningin. Burgemeester Smid overhandigde een bos bloemen namens de gemeente en nam ruim de tijd om het jubilerende echtpaar te feliciteren. ‘Die aandacht werd zeer gewaardeerd,’ aldus zoon Jan. Een groot feest is voorlopig tot nader orde uitgesteld, maar het echtpaar hoopt later dit jaar deze bijzondere mijlpaal alsnog te kunnen vieren.