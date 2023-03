Echtpaar Lakerveld viert 60 jarig huwelijk in Zevenhuizen

ZEVENHUIZEN – Feest in Zevenhuizen, afgelopen woensdag 8 maart zijn Jeanne Lakerveld-Mannekes en Kees Lakerveld zijn 60 jaar getrouwd. Mevrouw Lakerveld vertelt: ‘Ik liep met mijn vriendin over de markt, zij had al een tijdje een oogje op een jongen. Ze wilde graag met hem afspreken maar niet alleen. Dus toen ben ik maar mee gegaan naar hem en zijn vrienden. Ik heb meteen gezegd dat ik niet te lang wilde blijven plakken. Dat is mislukt. Ik heb destijds bij een van zijn vrienden de liefde gevonden. En inmiddels zijn we 60 jaar gelukkig getrouwd.’ Om dit huwelijksgeluk te vieren kwam burgemeester Ard van der Tuuk op de koffie met een prachtige bos bloemen.