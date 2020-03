Echtpaar Lascaris níet naar Noord-Korea

PEIZE – De reisorganisatie van het echtpaar Lascaris, wat een Far East reis naar Zuid- en Noord-Korea zou maken, heeft de reis afgeblazen. Nu steeds meer landsgrenzen dichtgaan, is het klaarblijkelijk een onmogelijke opgave geworden. ‘Wij komen nu dus gewoon Europa niet meer uit’, laat het echtpaar weten. ‘Het curieuze is dat China momenteel probleemloos binnen te rijden is. De organisatie stelt voor de reis vooralsnog een uitstel van één à twee maanden voor. Die optie houden we nog in beraad.’

Gerard en Thea Lascaris zouden deze dinsdag (17 maart) beginnen aan hun reis richting Turkije, van waaruit ze met een groep richting het oosten zouden vertrekken. Enkele medereizigers kwamen Turkije echter al niet meer in.