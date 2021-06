LEEK – Dinsdag 15 juni 2021 is het groot feest bij het echtpaar Postma-Jongsma in Leek. Op deze dag is het zestig jaar geleden dat zij in het huwelijksbootje stapten. Dat werd een dag eerder al een klein beetje gevierd in het bijzijn van burgemeester Ard van der Tuuk, die het echtpaar namens de gemeente feliciteerde en bloemen overhandigde. Tijd voor taart was er helaas niet, want vanwege de coronapandemie bleef het bij een kort buitenbezoekje.