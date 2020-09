NORG – Het was weer even wennen voor burgemeester Klaas Smid. Afgelopen week stond voor het eerst sinds maanden weer een jubilaris op zijn agenda, maar met Grapperhaus vers in het geheugen, bleef afstand geboden. Zo ook bij het Norger echtpaar Prins-Olinga. Op 3 september 1960 gaven de twee elkaar het jawoord en nu vieren ze hun diamanten huwelijk. Dat mocht uiteraard niet onopgemerkt voorbijgaan. En dus ontving het echtpaar een fraai boeket vanuit de gemeente Noordenveld.