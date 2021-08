Echtpaar Van der Wijk viert diamanten huwelijksjubileum

PEIZE – De Peizer vlag wapperde vrolijk aan de Brinkweg afgelopen woensdag. Dat mocht ook wel, want Oebele en Rika van der Wijk vierden hun 60-jarig huwelijksjubileum. Dat deden zij met hun twee zoons en schoondochters, vier kleinkinderen en twee achterkleinkinderen. Het was een bijzonder samenzijn, omdat het voor het eerst in bijna twee jaar was dat de hele familie bijeenkwam. Burgemeester Klaas Smid kwam langs om het diamanten bruidspaar namens de gemeente te feliciteren en een prachtig bos bloemen te overhandigen.

De uit Peizermade afkomstige Oebele van der Wijk en Rika Arends uit Peize leerden elkaar kennen tijdens een dansavond. Vanwege het werk van Oebele bij Grontmij woonde het echtpaar na hun huwelijk eerst in Grootegast en Marum, voordat zij in 1968 terugkeerden naar Peize. De kinderen waren inmiddels al geboren en de familie Van der Wijk kon een stuk grond kopen op de Brinkweg, waar zij een vrijstaande woning bouwden. Jaren later genieten zij nog altijd van de prachtige plek met uitzicht over het evenemententerrein. Zij willen hier dan ook nog lang niet weg en hopen nog vele jaren in goede gezondheid door te brengen aan de Brinkweg.