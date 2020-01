Echtpaar Van Hofslot 60 jaar getrouwd!

RODEN – Vorige week vierden Wim van Hofslot en Riet van Hofslot-van Eijden hun 60-jarig huwelijksjubileum. De twee ontmoetten elkaar in de feesttent op Hoogland (provincie Utrecht) alwaar ze de hele avond dansten. Na vijf jaar kocht het echtpaar een boerderij in Donkerbroek, waarna de twee hun kerkelijk huwelijk vierden in januari 1960 op Hamersveld. Liefst 28 jaar woonde het echtpaar op boerderij Veldzicht. Omdat de kinderen de boerderij niet wilden overnemen, werd er verhuisd naar Hoornsterzwaag. Ondertussen maakte het echtpaar veel gedenkwaardige reizen, onder andere naar Sint-Petersburg en Moskou. En dat nog wel met de caravan! De twee avonturiers kwamen in 2006 in Roden te wonen. Voor het eerst hebben zij de buren dichtbij, waar ze toch gewend waren dat de buren vaak op afstand woonden. Het bevalt hen echter prima. De buurt is hecht en gezellig. Daarnaast gaan de twee nog iedere zondag naar de katholieke kerk in Roden. In totaal kreeg het echtpaar vijf kinderen en veertien kleinkinderen. Vlak voor oud en nieuw feliciteerde burgemeester Klaas Smid het echtpaar met hun jubileum.