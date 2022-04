Echtpaar Venema-Martens viert 60 jaar huwelijksgeluk

RODEN – Harm en Bettie Venema-Martens hebben afgelopen woensdag 13 april mogen vieren dat zij 60 jaar geleden in het huwelijksbootje zijn gestapt. ‘Mijn ouders hebben 53 jaar in Zeerijp gewoond en wonen inmiddels al 6 jaar tevreden in Roden’, vertelt dochter Petra. ‘Mijn moeder komt oorspronkelijk uit Een en mijn vader uit Zevenhuizen. In Zevenhuizen hebben ze elkaar ook ontmoet.’ Het feest werd dan ook gevierd in het Sprookjeshof in Zevenhuizen. ‘Ze zijn getrouwd in 1962 in Norg op vrijdag de dertiende.’ Gelukkig heeft het huwelijk het echtpaar geen pech gebracht in de liefde. ‘Ze delen lief en leed met elkaar en houden heel veel van elkaar. Mijn vader heeft gewerkt als veehandelaar en mijn moeder hielp mee in het bedrijf. Tegenwoordig lopen ze ook elke dag een stukje samen.’ Zestig jaar samen zijn is natuurlijk niet niks. Mevrouw Venema vertelt: ‘Het is allemaal heel snel gegaan. In een goed huwelijk vliegt de tijd.’