Echtpaar Venema viert zestig jarig huwelijk

NUIS – Op dinsdag 22 december was het een heugelijke dag op de Nieuweweg in Nuis. Wietze Venema en Aaltje Venema-Oosterhuis waren op deze dag 60 jaar getrouwd. Vanwege het coronavirus kon deze dag helaas niet gevierd worden met hun kinderen, klein- en achterkleinkinderen. Om hun dag toch nog een beetje feestelijk te maken werden ze verrast met 2 poppen met 60 jaar in de tuin, een verlichte kerstboom, een ontbijtje en een filmpje van alle kinderen, klein- en achterkleinkinderen. Op deze manier wilden we ze toch een gedenkwaardige dag bezorgen. Namens de kinderen, klein- en achterkleinkinderen willen we jullie nog vele jaren in goede gezondheid toewensen.