ECNoordseVeld verwelkomt tweehonderdste klant!

NOORDENVELD – In Bonhagen verwelkomde ECNoordseVeld zijn tweehonderdste klant. De heer en mevrouw Maijer-Van der Waart tekenden voor deze mijlpaal bij hun duurzame huis. Het klantenbestand van ECNoordseVeld is het afgelopen jaar met 40 procent gegroeid en ECNoordseVeld blijft daarmee de grootste energiecoöperatie in Drenthe en na Grunneger Power en de Amelander Energie Coöperatie de derde van de meer dan 100 aangesloten energiecoöperaties van Friesland, Groningen en Drenthe bij Energie VanOns, het duurzaamste energiebedrijf van Nederland. Aansluiten kan via info@noordseveld.nl.