Puur natuur

Al meer dan twee jaar loopt, onopgemerkt, een edelhert door Drenthe. Niet geheel onopgemerkt, want het dier werd door een paar mensen gevolgd. Het dappere en edele dier komt uit de Veluwe. Dat heeft genetisch onderzoek aangetoond. Het lijkt er op dat deze pionier de IJssel is overgezwommen op zoek naar een nieuw territorium. Dat vond hij na een tocht van zo’n 100 kilometer in Drenthe. Daar zijn we toch trots op? In een provincie waar pioniersschap hoog in het vaandel staat. De Oerprovincie van Nederland. De provincie vol rijke natuur, waar de kernwaarden ‘rust en ruimte’ centraal staan.

Maar nee… Drenthe is verboden gebied voor edelherten, damherten én wilde zwijnen. Drenthe kent een nulstand beleid voor deze dieren. Zodra ze de Drentse grens oversteken worden ze afgeschoten. Verkeersveiligheid, volksgezondheid en landbouwschade worden aangedragen als redenen. Probleem voor edelherten, damherten en zwijnen is dat ze geen grenzen kennen.

Als deze dieren op de Veluwe wél kunnen rondlopen waarom dan niet in Drenthe? Er zijn onderzoeken uitgevoerd naar de mogelijkheden. In 2017 boog een provinciale stuurgroep, bestaande uit overheden, natuurorganisaties, jagers, boeren en ondernemers, zich over de vraag of edelherten in Drenthe kunnen (over)leven. De consequenties zijn besproken en in Drenthe zijn een aantal gebieden aangewezen die geschikt zijn. Natuurorganisaties zijn voor. Toch komt het er niet van. Wie houdt het tegen?

‘Jij wilt wel mooie plaatjes schieten, maar heb je alle consequenties overwogen?’ kreeg ik deze week van een oud Statenlid als reactie terug op mijn twitterbericht. Dat klopt, ik wil graag mooie foto’s van Drentse edelherten maken. Liever dan op de Hoge Veluwe, maar dan moeten ze hier wel rondlopen. Wat betreft de consequenties, daarover hebben deskundigen al geoordeeld. Het bleek mogelijk.

Afgelopen oktober heb ik edelherten gefotografeerd op de Veluwe. Een van de foto’s staat boven deze column en op de petitie die afgelopen week is gestart om het Drentse edelhert te redden. Ik sprak op de Veluwe met enkele beheerders. Edelherten zijn hét verkoopverhaal van de Veluwe. Jaarlijks trekken heel veel toeristen en fotografen vanwege deze dieren naar de Veluwe. In het naseizoen komen duizenden toeristen en fotografen terug om de burlende herten te fotograferen en te horen. Een verlenging van het toeristenseizoen waarvan veel regio ondernemers de vruchten plukken. Dat willen we toch ook in Drenthe? Recreatieprovincie één van Nederland?

Zoals velen weten ik ben een reeën fan, maar hun veel grotere ‘neef’ in Drenthe is een droom van mij. Ik kan je verzekeren dat het een fantastisch gezicht is om een edelhert in het veld tegen te komen. Indrukwekkende dieren zijn het met machtige geweien. Dat maakte op mij een enorme indruk. En als ze dan beginnen te burlen dan wordt je helemaal stil. Natuurbeleving noemen we dat en dat willen we zo graag in Drenthe.

Maar het ‘Drentse’ edelhert mag hier niet zijn. Schuw als hij is komt hij alleen ’s avonds tevoorschijn. Niemand heeft er last van. Maar nu het dier in de publiciteit is gekomen wacht hem wellicht de kogel. Dat laten we toch niet gebeuren? Daarom tekende ik de petitie #WelkomedelhertDrenthe. Doe je mee?

De laatste wolf in Drenthe werd in 1780 doodgeschoten. De laatste bever in Nederland in 1826 en de otter werd in 1989 in ons land als uitgestorven verklaard. Toch zijn ze weer terug in Drenthe. Zetten we de deuren ook open voor edelherten?

Andre Brasse (november 2020)