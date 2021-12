‘Een brandweerauto die niet te veel lawaai maakt, dat was de wens van de juffen’

De hartenwens van de driejarige Noud kan eindelijk vervuld worden





NIEUW-RODEN – Het was de lezers van de Krant misschien al opgevallen; over de derde hartenactie was nog niets verschenen. Dat komt omdat de driejarige Noud Lenting samen met zijn familie in quarantaine zat. En zijn cadeaus in de voortuin achterlaten was natuurlijk geen optie. Maar wat in het vat zit verzuurt niet, en Noud werd – inmiddels uit quarantaine – alsnog in het zonnetje gezet, de dag voor kerst.



Noud wil graag speelgoed aan peuterspeelzaal ’t Drempeltje geven, en dan het liefst in ieder geval een brandweerauto. Maar er was nog meer geld over, dus werd er door de Krant ook nog een kar, een keukentje en een werkbank met gereedschap gekocht. Dus hup, met een hele auto vol verrassingen op naar de peuterspeelzaal. Omdat het zo veel spullen zijn, helpt fotograaf Erik Veenstra, galant als altijd, met tillen. Op het moment dat hij met het keukentje en nog wat ingepakte spullen het plein oploopt, stijgt er een kakafonie van geluid op. De peuters gillen van pret en ontelbare piepkleine vingertjes graaien naar de cadeautjes. En er komt nog meer moois aan. Juffen Enny en Mariëtte zijn blij met de spullen. ‘Zo grappig, we hadden net op een boodschappenbriefje gezet dat we nieuw gereedschap nodig hadden. En nu krijgen we het zo in de schoot geworpen.’



Noud mocht zelf ook cadeautjes uitzoeken. Een van zijn wensen is in een speelgoedwinkel rondlopen en zelf dingen uitkiezen. Dat is geen probleem, vond de Krant, daar zijn cadeaubonnen voor uitgevonden. Maar alleen een cadeaubon is natuurlijk niet leuk om te geven, dus had Nouds moeder nog een paar suggesties aan de redactie gegeven. Een broodtrommel met beker en een vuilniswagen van PAW Patrol. Bij het uitpakken van de cadeautjes wordt hij geholpen door de andere kinderen.

Noud heeft iets met brandweerauto’s en met rescue in het algemeen, vertelt moeder Marjon. ‘Op de speelzaal was wel een brandslang, maar geen brandweerauto. Dus wilde Noud graag een brandweerauto voor op de peuterspeelzaal. Maar dan eentje die niet te veel lawaai maakt. Dat was dan de wens van de juffen. Begrijpelijk,’ lacht ze.

Inmiddels is binnen een zeer bescheiden sirene te horen. Juf Enny kijkt tevreden. ‘Nauwelijks geluid. Heerlijk. Zowel voor ons als voor de kinderen.’ Er wordt al druk gespeeld met de brandweerauto en met de kar, die vol zit met kleurige blokken. Lang zal Noud niet kunnen genieten van de brandweerauto op de peuterspeelzaal, hij wordt over vier weken vier en dan gaat hij naar de basisschool. Gelukkig heeft hij de waardebon van de speelgoedwinkel nog!