‘Een cross-over tussen bouwkunst, architectuur, design, kunst en land art’

Folly Art Norg 2022 van 31 juli tot en met 28 augustus

NORG – Voor de vierde keer alwaar staat Folly Art op het programma. In de hele maand augustus staan vijftien folly’s in een 7 kilometer wandeling in de natuur rondom Norg. Dat dit evenement in een kort aantal jaren een succes is geworden, mag zeker benoemd worden. In 2021 bezochten ruim 8000 bezoekers Folly Art. Het plafond aan deelnemers en bezoekers is nog lang niet bereikt.

Ina Reijnders en dochter Saskia Reijnders blikken enthousiast vooruit. Norg het Follydorp van Nederland. Hoe mooi kan het zijn. Op 1 maart sluit de inschrijving. ‘Vorig jaar hadden we maar liefst 109 aangemelde folly’s. Een jury gaat na 1 maart een keuze maken en daaropvolgend zullen 15 folly’s uitgekozen worden uit 30 presentaties. Wat we vooral belangrijk vinden is dat er veel variatie komt in de folly’s. We zeggen dan ook, kom met wat geks, laat ons verrassen, denk ‘Out of the box’. Licht, geluid, iets hangends, allemaal goed, ook duurzaam en klimaatvriendelijk zijn opties om te verwerken in je idee. Denk vooral niet te traditioneel in bijvoorbeeld alleen maar houtbewerking. Er is zoveel meer dat een folly interessant maakt.’

Een folly is een eigenaardig bouwwerk zonder functie. Je kan er eigenlijk niks mee, het is een volkomen nutteloos bouwwerk. En dat is nou net de kracht van een folly. Dat maakt het bouwsel tot een bijzonder bouwwerk. De maker heeft altijd een bedoeling met het ‘dwaasbouwsel’. Wie de route in voorgaande jaren al eens heeft gelopen krijgt soms het idee deel te nemen aan een kunstroute. Er zijn raakvlakken, maar door de eigenzinnige bouwsels met elk een eigen verhaal is het vooral de ervaring van de bezoeker die telt. Het is een cross-over tussen bouwkunst, architectuur, design, kunst in de openbare ruimte en land art.

Ina en Rob Reijnders zijn de grondleggers van dit evenement in het Norgse. Saskia Reijnders sluit hier dit jaar bij aan en zal ook jury verplichtingen op zich nemen. Zij heeft de kunstopleiding aan de Minerva Academie in Groningen afgerond. ‘Een folly heeft iets dat je pakt. Er is iets mee, het is anders dan je op het eerste moment denkt dat het is. Je hebt er ook nog eens niets aan. En kijk, dat is nu gelijk het boeiende aan een folly.’

Iedereen kan meedoen en de organisatie hoopt dan ook op vele enthousiaste reacties. Vooral inwoners uit de directe regio zijn bijzonder welkom. Er is landelijk veel belangstelling om mee te doen, weet Ina Reijnders. ‘De helft van de deelnemers komt uit de randstad en ongeveer 1/3 uit het Noorden. Ga vooral aan de slag. Folly Art is niet alleen voor bouwkundigen, kunstenaars of vormgevers. Bedenk met je familie of beste vrienden een ontwerp en maak kans om zo deel te nemen.’ Een deelnemer in 2021 schreef na afloop van Folly Art: ‘Wat was het een feest. Het maakt enthousiast, het brengt me in beweging. Mooie dingen maken, mooie dingen zien en mooie dingen meemaken.’

Inzenden van het ontwerp kan tot 1 maart. Voorwaarden staan op de website www.follyartnorg.nl. Wie mee mag doen krijgt een materiaalbudget van € 500. En voor wie de mooiste Folly heeft is er eind augustus een prijs te winnen van maar liefst € 5000.