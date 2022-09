Een dolle afsluiter van de vakantie

LEEK – Het was afgelopen weekend goed toeven in Leek. Het was Dolle Zaterdag in het dorp en dat bleek de perfecte afsluiter van de zomervakantie. Al vroeg in de ochtend verzamelden vele kinderen zich met kleedjes en verkoopwaar op de Dam. Daar begon het grote ‘aan de man brengen’ en ‘handjeklap’ voor de kleine verkopers in dop. Velen vertrokken met een stuk minder spullen en een mooie opbrengst naar huis. Er waren ook leuke activiteiten georganiseerd voor de kids. Zo konden ze Uni-hockey spelen, werd er geschminkt en stonden er springkussens. Alle winkels deden mee aan deze dolle dag en hadden speciale aanbiedingen voor hun klanten. Het was gezellig druk in het centrum. Muzikale opluistering door Ronald Nihot en Bert Solo maakten het plaatjes compleet. De organiserende partijen Handelsvereniging Leek-Nietap en Volksvermaken Leek-Nietap kunnen terug kijken op een geslaagde dag.

Op vrijdagavond was het overigens ook al gezellig in het Groningse dorp. Toen werd Bourgondisch Leek na een aantal jaren van afwezigheid weer georganiseerd. Bezoekers konden bij kraampjes bij de Leekster Horeca verschillende gerechten uitproberen.