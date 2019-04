Een effectief VEV’67 plaatst zich voor de landelijke beker

Bekervoetbal

VEV’67 flikt het tegen LAC Frisia 1883: halve finale tegen Winsum

LEEK – Vanaf het eerste fluitsignaal van scheidsrechter Tanja gaan beide ploegen in de aanval. In een aantrekkelijke eerste helft kan de stand zomaar 3-3 of 4-2 zijn.

In de tweede minuut neemt Raymond Bolt van VEV’67, na een steekpass, de keeper van Frisia onder vuur. Zijn schot gaat naast. Frisia laat zich zeker niet onbetuigd. Met fris en aanvallend voetbal zoeken ze het doel van keeper Wellinghof. Hij verwerkt een bal tot corner. De indraaiende corner wordt bij de eerste paal net overgekopt. VEV laat ook van zich spreken. Op rechts wordt Mats Wolthuis diep gestuurd. Zijn scherpe voorzet wordt net voor de voeten van Jeffrey Visser tot corner verwerkt. De aansluitende corner wordt door Renze Dijk ingekopt, helaas recht in de handen van de keeper van Frisia. Na een slippertje van Jacob Tjoelker in de opbouw komt de spits vrij voor Pim Wellinghof. De keeper redt bekwaam. De jonge keeper laat zien een stabiele factor in de verdediging van VEV te zijn. In de op en neer gaande wedstrijd ontstaat er een levendige wedstrijd. De ruimten achter beide verdedigingen leveren goede mogelijkheden op.

De opkomende Jacob Tjoelker stelt Marco Soeten in staat de score te openen. Hij schiet in vrije positie over. Raymond Bolt komt in goede positie, maar schiet iets te gehaast naast het doel van Frisia. Dat Frisia ook kansen krijgt is duidelijk. Keeper Wellinghof en Jorno Broeders voorkomen dat de ploeg uit Leeuwarden een voorsprong neemt. Een verre ingooi van de rechtsbuiten van Frisia belandt bij de eerste paal, maar wordt naast gekopt. VEV’67 komt daarentegen door op links. Een voorzet tweede paal van Jeffrey Visser belandt bij Dijk op het hoofd. Hij kopt de bal prima terug voor om Marco Soeten in staat te stellen de openingstreffer te produceren. Hij raakt de bal niet goed en de keeper vangt de bal. Een lange bal in de zevenendertigste minuut belandt achter de verdediging van VEV’67. Niet goed ingrijpen van Robin Elderman stelt de goede en snelle linkerspits van Frisia in staat de bal hard in de verre hoek buiten het bereik van Wellinghof te schieten: 0-1.

Vanaf de aftrap combineert VEV prima door de verdediging van Frisia. Een één tweetje tussen Visser en Dijk en de daarop volgende steekpass op Raymond Bolt levert in dezelfde minuut al de gelijkmaker op. 1-1. Frisia is voor de pauze nog gevaarlijk met en ingooi bij de eerste paal. De kopbal gaat net over. VEV komt er goed uit via het aanspelen van balvaste Dijk. Na zijn steekpass na een mooie loopactie van Jeffrey Visser, wordt de snelle speler van VEV onnodig onderuit gehaald. Derhalve penalty. Specialist Renze Dijk faalt niet. Ruststand 2-1.

De tweede helft zet Frisia meer druk op de verdediging van VEV. Trainer Johan Pitstra heeft zijn team hier voor gewaarschuwd. Er komt ruimte achter de verdediging van de Leeuwarders. Daar maakt VEV dan ook gretig gebruik van. In een uitval wordt Marco Soeten in de diepte aangespeeld. Hij passt naar de vrijstaande Visser, die wel of niet in buitenspel positie staand, scoort. De rustig leidende Tanja keurt de goal af. Frisia krijgt via links ook nog een aantal mogelijkheden via de snelle en behendige Pater. Bolt brengt met een mooie dieptepass Visser alleen voor de keeper. Met een ultieme sliding redt de verdediger de mogelijkheid voor VEV. Renze Dijk gaat flink door zijn enkel na een tackle. De lange spits komt terug in het veld. Als hij in balbezit komt laat hij een gevaarlijk schot dat het doel op een haar na mist. Na enkele wisselingen komt er weer nieuw elan en snelheid in het team van VEV. Arjan Veenstra probeert met stiftje de keeper te verschalken. Dit lukt nog niet. De drie tegen één komt op het scorebord na goed doorzetten van de ingevallen Arjan de Vries, die de bal over de uitlopende keeper kopt. Na een goede combinatie tussen een goed spelende Bolt en de Vries komt de bal bij Veenstra, die met een beheerst schot de vier tegen één tot eindstand maakt.

Pitstra is blij met de effectiviteit van zijn ploeg. ‘Frisia wil voetballen en wij ook. Dan krijg je een open wedstrijd. De uitslag en het vertoonde spel geeft mijn team de juiste impuls voor de laatste fase in de competitie. Voor de club betekent dit is dit helemaal geweldig. Het gaat nu deelnemen aan de landelijke Amstel bekercompetitie. Dat levert de club een leuke som geld op. Daarnaast zal VEV half augustus zich op kunnen maken voor het debuut in de landelijke beker competitie.’

Man van de wedstrijd: Pim Wellinghof

Opstelling: Wellinghof; Wolthuis;Elderman;Tjoelker;Broeders;Schuring;Bolt;de Vries;Soeten(Veenstra); Dijk(A de Vries); Visser(Cazemier)