Een fit FC Groningen kan best een resultaat meenemen uit Amsterdam

GRONINGEN – Afgelopen zondag boekte FC Groningen alweer de twaalfde overwinning van het seizoen. Het eerste doelpunt van Paulos Abraham in Groningse dienst leverde drie punten op tegen Fortuna Sittard. Dankzij deze overwinning staat de Trots van het Noorden nu op de zesde plek met 42 punten uit 24 wedstrijden. Hiermee heeft FC Groningen zeven punten meer dan de nummer zeven FC Twente en staat het slechts één punt achter op nummer vijf Feyenoord. Het is inmiddels duidelijk dat FC Groningen bezig is aan een uitstekend seizoen. De Trots van het Noorden is tegen geen enkele Eredivisieploeg kansloos en heeft dus ook komend weekend, in de uitwedstrijd tegen Ajax, best een kans.



Slechts vijf ploegen hebben FC Groningen dit seizoen in competitieverband weten te verslaan. In het eerste competitieduel was de Trots van het Noorden kansloos tegen PSV, maar in de verloren wedstrijden tegen FC Twente, Feyenoord, Heracles (twee keer) en Vitesse was de ploeg van trainer/coach Danny Buijs tot de laatste minuut in de race voor een gelijkspel. Alle clubs hebben het lastig tegen de FC en de meeste ploegen bijten zich dan ook stuk op het degelijke spel van de Groningers. Verdedigend staat het al wekenlang als een huis, blijkt ook uit de cijfers. FC Groningen heeft tot dusverre namelijk slechts 24 tegendoelpunten gekregen. Alleen de keeper(s) van Ajax hoefden met achttien tegentreffers minder vaak te vissen. De uitstekende verdediging van de Trots van het Noorden is, met Ko Itakura voorop, de basis van het sterke seizoen van de FC.



Met Azor Matusiwa en Ahmed El Messaoudi op het middenveld weet FC Groningen de weg naar de aanvallende spelers, en daarmee ook het doel van de tegenstander, goed te vinden. Met deze spelers centraal op het middenveld is FC Groningen ijzersterk, en daarom is het zuur dat Buijs beide mannen al wekenlang moet missen in verband met een blessure. Inmiddels trainen Matusiwa en El Messaoudi wel weer mee en is er een beetje hoop dat de middenvelders aanstaande zondag tegen Ajax weer wat minuten kunnen gaan maken. Want met een fitte selectie is FC Groningen zeker niet kansloos in Amsterdam. Als de FC voetbalt vanuit haar eigen kracht, kan het de Amsterdammers ontzettend moeilijk gaan maken. Dat bleek ook wel uit het duel tussen beide ploegen dat in oktober van 2020 werd gespeeld in Groningen, toen de Trots van het Noorden Ajax met 1-0 versloeg.



Ajax heeft het sowieso vaak lastig tegen FC Groningen, zo bleek ook vorig seizoen toen de Trots van het Noorden in eigen huis met 2-1 won. In Amsterdam werd het, na een dubieuze rode kaart van Warmerdam, 2-0 voor de thuisploeg. Voor FC Groningen is het in Amsterdam vaak tegenhouden en counteren wanneer het kan, maar vaak houdt de FC dat niet negentig minuten vol. In het huidige stadion van Ajax heeft dat eveneens nog nooit geleid tot drie punten. Een punt meenemen uit Amsterdam voelt voor de FC al als een behoorlijke prestatie en dat zal ook nu niet anders zijn.



Toch hoeft FC Groningen zondag niet met knikkende knietjes af te reizen naar de hoofdstad. De FC krijgt weinig tegendoelpunten, heeft de laatste twee duels tegen Ajax gewonnen en de Amsterdammers spelen nog een belangrijke, midweekse wedstrijd, waardoor de ploeg van trainer/coach Erik ten Hag ietwat vermoeid zal zijn. Mochten de sterkhouders van FC Groningen weer aanwezig zijn, kan de Trots van het Noorden ook zelf meer voetballen en heeft het best een kans om te stunten. Bij afwezigheid van Matusiwa, El Messaoudi en wellicht ook Jorgen Strand Larsen, gaat FC Groningen minder aan voetballen toekomen en wordt het, net als de laatste jaren in Amsterdam, vooral tegenhouden.